Natali in Aiacciu, appel à candidature Chjama à candidaturi pà u marcatu di Natali in Aiacciu

Pour proposer un marché de Noël qui correspond aux attentes et aux souhaits de la population, la Ville d'Ajaccio met l'accent sur l'exigence qualitative et sur les métiers de l'artisanat. Les candidatures des exposants sont ouvertes







Plus qualitatif, plus solidaire et plus magique bien sûr, le marché de Noël d’Aiacciu 2022 met en lumière l’authenticité. La Ville d’Ajaccio souhaite apporter une attention particulière aux métiers de l’artisanat et recherche des exposants : produits artisanaux, producteurs locaux, artistes, métiers d’art, produits en lien avec la période de Noël (cadeaux, décorations de Noël, alimentation liée aux fêtes de fin d'année, etc.) pour la période du : jeudi 8 décembre à 18h00 au samedi 24 décembre 2022 à 18h00.

La Ville d'Ajaccio a établi une liste des activités souhaitées et déterminé des critères précis pour chaque thématique.



Pour l’organisation du marché de Noël 2022, la Ville a établi une liste des activités souhaitées et déterminé des critères précis pour chaque thématique. Les candidats devront respecter ces prescriptions lors de la constitution de leur dossier.



Cette année, un espace spécialement dédié à l’artisanat sera aménagé à l’entrée du marché de Noël. Une tente cristal (parois transparentes) pourra accueillir 12 exposants disposés en son centre pour faciliter la circulation du public. Ainsi, les artisans pourront voir et être vus de l’extérieur.



La location des chalets est proposée exclusivement du 8 au 24 décembre sans interruption. Ils seront implantés sur la place du Diamant selon un plan technique défini par la Ville d’Ajaccio en accord avec l’autorité territoriale.



HORAIRES

Les lundis, mardis, mercredis, jeudi et dimanches : 10h00 à 20h00.

Vendredis et samedis : 10h00 à 22h00.

Jeudi 8, vendredi 9, samedis 10 et 17 décembre : quatre nocturnes de 10h00 à minuit.

Le samedi 24 décembre de 10h00 à 18h00.

En fin d’année à Ajaccio, deux événements sont attendus : le Père Noël et le Marché de Noël. Pour l’un la Ville d'Ajaccio glisse dans les boîtes aux lettres les courriers des enfants sages, pour le second, elle met tout en œuvre pour proposer un marché qui correspond aux attentes de la population.Plus qualitatif, plus solidaire et plus magique bien sûr, le marché de Noël d’Aiacciu 2022 met en lumière l’authenticité. La Ville d’Ajaccio souhaite apporter une attention particulière aux métiers de l’artisanat et recherche des exposants : produits artisanaux, producteurs locaux, artistes, métiers d’art, produits en lien avec la période de Noël (cadeaux, décorations de Noël, alimentation liée aux fêtes de fin d'année, etc.) pour laPour l’organisation du marché de Noël 2022, la Ville a établi une liste des activités souhaitées et déterminé des critères précis pour chaque thématique.Cette année, un espace spécialement dédié à l’artisanat sera aménagé à l’entrée du marché de Noël. Une tente cristal (parois transparentes) pourra accueillir 12 exposants disposés en son centre pour faciliter la circulation du public. Ainsi, les artisans pourront voir et être vus de l’extérieur.. Ils seront implantés sur la place du Diamant selon un plan technique défini par la Ville d’Ajaccio en accord avec l’autorité territoriale.

Les conditions et critères d'attribution Début des inscriptions 24/06/2022 à 9h00



DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LES CHALETS DE BOUCHE (ALIMENTATION/ALCOOL): Dimanche 17 juillet 2022 à 23h59



DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LES ARTISANS : Dimanche 13 Novembre 2022 à 23h59



Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser la procédure dématérialisée, vous pouvez prendre rendez-vous dans les Espaces Publics Numériques qui sont des lieux avec accès internet où des personnes vous aideront à remplir le dossier.

Secteur résidence des îles MSP maison de services publics

04 95 21 69 20. Secteur centre-ville Médiathèque Sampiero

04 95 51 11 50

Centre U Borgu

04 95 50 13 44 Secteur Jardins de l'Empereur MSAP Maison de services au public

04 95 10 25 01

Médiathèque des Jardins de l'Empereur

04 95 53 40 40 Secteur Saint-Jean Médiathèque St Jean

04 95 10 91 81 Secteur Cannes Médiathèque des Cannes

04 95 20 20 30

Maison de quartier des Cannes

04 95 76 86 03 Secteur Salines Centre Social des Salines

04 95 20 30 59



Renseignements complémentaires Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront contacter la Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public au 04.95.51.78.65 ou par mail MSP maison de services publics04 95 21 69 20.Médiathèque Sampiero04 95 51 11 50Centre U Borgu04 95 50 13 44MSAP Maison de services au public04 95 10 25 01Médiathèque des Jardins de l'Empereur04 95 53 40 40Médiathèque St Jean04 95 10 91 81Médiathèque des Cannes04 95 20 20 30Maison de quartier des Cannes04 95 76 86 03Centre Social des Salines04 95 20 30 59Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront contacter la Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public au 04.95.51.78.65 ou par mail commerce@ville-ajaccio.fr . La direction est située 4 Boulevard Roi Jérôme, 20 000 Ajaccio. 🎄 LES NOTICES A LIRE POUR CANDIDATER 👇 Notice Marché de Noël 2022.pdf (528.5 Ko)

Appels à candidature métiers de bouche.pdf (2.26 Mo)

Appels à candidature vente cadeaux et services.pdf (2.22 Mo)





L’examen des candidatures ne se fera que si le dossier de candidature est complet. Tout dossier déposé après la date limite sera considéré comme irrecevable et ne sera pas instruit par les services de la Ville. Composition du dossier de candidature Les dossiers de candidature devront être les plus étayés possibles, afin de permettre une bonne évaluation de l’activité proposée et des produits mis à la vente.

Tout dossier de candidature incomplet ou ne permettant pas d’analyser l’offre du candidat sera pénalisé ou écarté.

La Ville d’Ajaccio se réserve le droit de demander au candidat la production de toute pièce manquante.

Comité de sélection et attribution des chalets Les chalets seront attribués sur proposition du Comité de sélection des candidatures. Le Comité proposera également une liste d’attente en cas de désistement.

Les exposants attributaires devront par la suite fournir le dépôt de garantie demandé par la Ville d’Ajaccio sous peine de se voir retirer leur autorisation.

L’attribution des chalets tiendra compte de la diversité et de l’équilibre nécessaire entre les produits mis en vente dans son ensemble.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer