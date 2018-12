Natale in Aiacciu : nouveauté, La patinoire et son chemin de glace La patinoire change. Que vous soyez confirmés ou débutants, grands ou petits, un nouveau plaisir de la glisse s’offre à vous. Le plateau central d’une superficie de 450m2 est prolongé par un sentier de glace de 40m arboré de sapins pour une virée en pleine forêt de Laponie.



Tarif : 4€

Abonnement pour 7 séances : 20€



Un ticket donne accès à la patinoire pour une durée illimitée, au prêt d’une paire de patins, ou pour un tour au parcours accrobranche

correspondant à l’âge de l’enfant.



Consignes de sécurité : Port de gants et casque conseillé. L'usager doit avoir une assurance à responsabilité civile en cas d'accident avec un tiers. Interdiction de pénétrer sur la patinoire en dehors des horaires d'ouverture.



Horaires :



10h00 > 20h00 en semaine

10h00 > 22h00 le vendredi et le samedi

10h00 > 18h00 Du 31 décembre au 6 janvier

Espace petite enfance spécialement aménagé tous les jours de 10h00 à 13h00.



