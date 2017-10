Natale in Aiacciu, attribution des chalets Attibuzioni di i casuchji pà u marcatu di Natali

La commission d'attribution des chalets pour le marché de Noël s'est réunie ce mardi matin 31 octobre, en présence du maire ; du secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de Corse-du-Sud, Denis Bellaiche ; de représentants de commerçants d'Ajaccio, d'élus et pour le support technique, de directeurs de services municipaux.



"Au vu de la récurrence des problématiques, mais aussi pour apporter davantage de qualité au Marché de Noël, nous avons choisi de mettre de la transparence dans l'attribution des chalets présents ", a déclaré Laurent Marcangeli face aux personnes qualifiées qui composent la commission chargée d'étudier les dossiers de chaque demande d'exposants. Et de faire un choix.



Cette édition qui promet de plonger les visiteurs au pays des contes, avec un accent particulier mis sur la décoration des chalets (exposants, espace patinoire, espace artisans et créateurs), se veut être plus équilibrée que les précédentes. Notamment entre les chalets de métiers de petites restauration et ceux destinés à l'artisanat.



Ainsi sur quinze demandes de location de chalets pour la vente de figatelli à déguster sur place, huit dans un premier temps ont été retenues et essentiellement des producteurs locaux. Ces heureux candidats feront l'objet d'une seconde sélection, car au final il devra n'en rester que quatre qui seront départis lors du tirage au sort le 7 novembre.



La numérotation plutôt que la nomination des dossiers a également été la règle afin d'assurer plus d'objectif dans le choix des exposants. Exception faite pour les artisans et les créateurs enregistrés à la chambre de métiers et de l'artisanat de Corse-du-Sud. Transparence.







