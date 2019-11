Natale in Aiacciu 2019 La ville en fête impériale du 29 novembre au 5 janvier Festa di Natali in Aiacciu in ghjiru à u 250emu anniversariu di a nascita di Napuliò

Pour sa 11e édition, Natale in Aiacciu vous plonge dans un nouvel univers. Une ambiance du temps des veillées familiales pour renouer avec les traditions. Cette année, pour les derniers jours du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, la thématique ne pouvait être autre qu’impériale. Ambiance bivouac, ambiance Ier Empire, u marcatu se pare d’atours sacrés.

Pour rester dans le thème, c’est l’artiste ajaccienne, Valérie Santarelli, fondatrice de la marque « Empires » et Charles Cianfarani, qui ont été chargés de la décoration du marcatu.

De chalets en chalets, retrouvez des produits de fabrication artisanale à déguster comme à offrir. Des producteurs, des artistes, des créateurs, d’ici et d’ailleurs, le marché de Noël offre une rare occasion de rencontrer en un seul lieu une telle diversité d’exposants sélectionnés pour la qualité de leurs productions.

Chaque jour, vous retrouverez les animations que vous aimez, la patinoire bien sûr, mais aussi l’accrobranche, le parc de jeux ou encore des ateliers différents proposés par les artisans eux-mêmes. La place Miot se transforme en fête foraine, un grand parc d’attractions avec vue sur mer pour petits et grands.

En ville, pour fêter le retour, progressif, de la lumière, de nouveaux quartiers s’illuminent comme une invitation aux déambulations poétiques.

On en profite c'est Noël.







Teaser



Pour une lecture nomade Retrouvez le programme en téléchargement Programme Natale in Aiacciu 2019 WEB.pdf (4.68 Mo)



Horaires du 29 novembre au 28 décembre Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à 20h00 en semaine



Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00 avec soirées apéritives thématiques



29 novembre :Soirée inaugurale apéritive et musicale avec DJ de 17h00 à minuit



21 décembre : City Trail Impérial passage des coureurs à travers les rues du centre-ville



28 décembre : Soirée de clôture jusqu’à minuit



Changement de rythme du 29 décembre au 5 janvier de10h00 à 18h00.



A partir du 29 décembre jusqu’à la fin des vacances scolaires la fête continue dans une ambiance plus intimiste autour de la patinoire avec un nombre réduit de chalets.



Les familles peuvent profiter des animations pour enfants qui sont maintenues.



Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.





C’est cadeau … Gratuité des transports en commun



Du 21 décembre et au 5 janvier, c’est gratuit tous les jours. Profitez en !



* offre valable sur toutes les lignes du réseau Muvistrada (hors navette aéroport) et la navette maritime.



Infos : 0 800 000 400 (appel gratuit)

www.mobilite.muvitara.fr Les bus et navettes maritimes seront gratuits les samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre et les dimanches 1er, 8 et 15 décembreDu 21 décembre et au 5 janvier, c’est gratuit tous les jours. Profitez en !

Les animations La patinoire et son chemin de glace

Le plaisir de la glisse en plein hiver et en coeur de ville. Plus grande, plus confortable pour les plus petits qui pourront profiter d’un espace réservé, la patinoire et son sentier de glace arboré jouent les prolongations jusqu’au 5 janvier.



Tarif : 4 €

Abonnement pour 7 séances : 20 €

Un ticket donne accès à la patinoire pour une durée illimitée, au prêt d’une paire de patins ou pour un tour au parcours accrobranche correspondant à l’âge de l’enfant.



Consignes de sécurité : Port de gants et casque conseillé. L'usager doit avoir une assurance à responsabilité civile en cas d'accident avec un tiers. Interdiction de pénétrer sur la patinoire en dehors des horaires d'ouverture.

Encadrement assuré par le service festivités de la Ville d'Ajaccio

Espace petite enfance spécialement aménagé.



Les parcours accrobranche

Agilité, concentration, tonicité… les parcours accrobranche s’adresse aux petits comme aux plus grands.

Un parcours junior pour les 2/6 ans et un parcours pour les 6/15 ans.

Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à 20h00

Les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00

Tarif : 5 €



Vacances scolaires :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h00 à 20h00

Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00

Les samedi 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00

Fermeture les dimanches 25 décembre et 1erjanvier.



Piscine à boules

Les petits adorent et se laissent aller à de drôle de piscine. Une attraction phare pour nos tout petits.



Trampoline

Sachez qu’en plus de procurer des sensations

fortes, sauter sur un trampoline appaise.

De 3 à 12 ans (selon la morphologie de l’enfant).

Tarif : 5€



Karts électriques

Les petits pilotes automobiles s’en donnent à

coeur joie sur le circuit de la place du Diamant.

Dès 5 ans et même pour adultes.

Tarif : 5€ le tour



Balançoire pousse-pousse

Les enfants adorent et en redemandent.

De 3 à 12 ans

Tarifs :2€le tour / 5€les 4 tours / 10€ les 12 tours



Les parades en mode « ajaccienne » Samedi 30 novembre

Grande Parade de Noël offerte par les commerçants du centre ville

Départ 15h00 de la Place Abbatucci, cours Napoléon, avenue du 1erconsul, rue Fesch Venez découvrir la Grande parade de Noël qui marquera le début des festivités de cette fin d’année. Musique, Père Noël, distribution de bonbons …



Dimanche 15 décembre Noël est proche …

Départ 15h00 – la place Abbatucci, cours Napoléon, avenue du 1erconsul, rue Fesch

Dans son beau traineau, tiré par six rennes, le père Noël accompagné de ses elfes, lutins et sa troupe de nut-crackers, seront de passage dans le centre ville ajaccien. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.



Les mascottes du centre ville (animation offerte par les commerçants du centre-ville)

Les 8, 12 et 15 décembre

Elles investissent le cours Napoléon et la rue Fesch, alors venez à leur rencontre leur bonne humeur est communicative, elles font la joie des petits et des grands



Les boîtes aux lettres du Père Noël (animation offerte par les commerçants du centre ville)

Que serait Noël sans la lettre au Père Noël? Cette année vous n’aurez que l’embarras du choix pour poster votre lettre qui sera expediée directement en Laponie. Bien entendu,tout le courrier sera traité.

Les boîtes aux lettres se trouvent devant l’église Saint-Roch, rue Emmanuelle Arène et aux alentours du Musée Fesch - Palais des beaux-arts, alors à vos listes de cadeaux…

City Trail Impérial Dimanche 21 décembre dès 21h00,dans une ambiance très chaleureuse participez à la cinquième édition du city trail, à travers les rues de la ville et sous les encouragements du public toujours très nombreux.



Départ : 21h00, place César Campinchi

Arrivée : Avenue de Paris, devant le kiosque de la place du Diamant.



L'épreuve qui regroupe près de 1 500coureurs partira cette année de la place César Campinchi et empruntera un parcours quasi identique à l'édition précédente,avec toujours la désormais mythique traversée du Marché de Noël, la citadelle,mais aussi la plage Trottel, pour une arrivée jugée sur l'avenue de Paris. Le parcours long de 9km400 et de 180m de dénivelés positifs sera "avalé" en 35mn pour les meilleurs et 1 heure 40 pour les moins entraînés. L'épreuve initiée l'année dernière pour les plus jeunes, "U Girettu di Natale" sera de nouveau au programme pour les enfants nés entre 2004 et 2009 avec un parcours qui empruntera la rue Fesch et le cours Napoléon. Alors à vos baskets et déguisements".



La plus grande course urbaine de Corse met en valeur le sport mais aussi l’esprit festif et les actions sociales. Une partie des recettes des inscriptions est reversée à trois associations caritatives La Mari-Do, Sogni Zitellini, Les Diabétiques de Corse et Inseme.

Les ateliers Démonstrations des savoir-faire avec les Jeunes Agriculteurs

Mercredi 4, 11 et 18 décembre de 10h00 à 12h00

Samedi 7, 14 et 21 décembre de 10h00 à 12h00

Jeux pédagogiques pour enfants de 6 à 10 ans, autour de thématiques agricoles :

- les sens (le goût, l'odorat et le toucher) :reconnaître à l’aveugle des fruits,légumes, jus et herbes en se servant de l’odorat du goût et du toucher.

- les fromages : dégustation de fromages et explications sur la transformation fromagère.

- les huiles d'olive :dégustations de différentes huiles et explications du processus de fabrication.

- le miel et les abeilles : dégustation de miels, et explications du processus de fabrication,



Confection de bougies en cire d’abeille.

Mercredi 4, 11 et 18 décembre, de 14h00 à 16h00

Pour le grand public, démonstrations de savoir-faire locaux, selon disponibilité des intervenants : brocciu, pulenta, beignets,etc... Puis dégustation des préparations.

Par exemple pour la démonstration de Brocciu, le producteur vient avec son matériel,son feu et son lait, et fabrique son Brocciu tout en expliquant les étapes au grand public.Une fois terminé, il propose de goûter.





Ateliers de fabrication d’un shampoing et d’un dentifrice solides

Les 7, 11 et 14 décembre de 15h00 à 18h00

Ludique, utile et écologique. L’atelier proposé par « Les Secrets de Mammona » vous permettra d’apprendre à fabriquer du shampoing et du dentifrice solide. A partir d’une recette de base, la démonstration consistera à présenter la méthode de confection, les différents ingrédients et leurs propriétés. Un premier pas pour vous lancer dans la fabrication de vos propres produits du quotidien.



Atelier Fab Lab

Démonstrations d’utilisation des outils numériques notamment de l’imprimante 3D.

Mercredi 4 décembre

Samedi 7 décembre

Vendredi 13 décembre

Samedi 14 décembre

à 15h00

Spaziu creazioni di natale Un grand chalet type « caseddu » corse propose des espaces avec chaque semaine des artisans différents. Dix exposants par semaine.



Retrouvez ci-dessous les artisans qui se succèderont chaque semaine dans cette vitrine éphémère dédiée aux créateurs artisans :

Isabelle Partouche- Créatrice de bijoux - “Perliz”/ Sylvain Bacchini- Pierres énergétiques

Marina Chiocca– Bijoux “Ind’è noi altri mondi”/ Jean-Dominique Bozzi-Piredda- Braceletsde vie - “JMP Criazioni” / Coralie D’Amore- Savons et huiles de massage - “Circinella”Alexis Tapias- Couteaux - “Corsica Souvenirs” / Emmanuelle Marcellin- Décorationsde Noël / Aline Giammertini- Chocolats - Aline Chocolatière / Jean-Yves Mouillevois- Couteaux - Les Couteaux de Mitarza / Cécile Grimaldi- Créations de bijoux / AlineAgostini- Savons bio - “Aroma Corsica” / Laurene Andreani– Cosmétiques - “L’arestu”

Julien Pinna- Végétaux - “Infinie Nature” - / Sandrine Raffalli- Créations pour bébés- “Lisandrina shop” / Jean-Luc Alfonsi-Luminaires design - “Piatoni” / Aurélie Giovanetti- Boules de Noël + tableaux corail - “Maria Monica + Paul et Li” / Martine Paoletti-Création sacs et pochettes - “Cré'Alba” / Samuel Kassori- Herbes pour tisanes - “Sensu”Emmanuelle Thomas - “Lattitude 42” - Maroquinerie / Léa Guittard- Isula Bijoux LGCréations - Bijoux en Argent / Joseph Bernardi - Huiles essentielles- “Regalu di Dolcezza”Johanna Lovichi - Bijoux- “La Joha” / Marlène Battini- Biscuits - “La Rêverie”

Valérie Santarelli et Charles Cianfarani- Créations et accessoires de Noël version Empire - “Empires”.

Faustine Poingt- Carterie et tirage d’art photographique - Pop, vintage.



Parmi les nouveautés

Deux bars à coquillages vous accueillent cette année sur le marché. Les amateurs de fruits de mer seront servis à table au coeur du marché.

La magie en plus, le plastique en moins U Mercatu di Natale senza plasticu D’ici 2021, le plastique à usage unique sera définitivement interdit, Natale in Aiacciu prend les devants et bannit les gobelets plastiques sur le marché de Noël.Cette année les exposants proposeront uniquement de la vaisselle 100%recyclable. Des poubelles de tri jaunes seront à votre disposition.

La place Miot & sa fête foraine Du 6 décembre au 5 janvier

Manèges pour tous les âges : Karting, grandes autos, cascades, toboggan, hop la, zig zag,petites autos, boite à rire, tir, pêche aux canards, tir ficelle, grue, paintball.



Animations tir : samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h00 à 16h30 (encadrés par des moniteurs fédéraux) en présence de champions olympiques. A partir de 8 ans.



Horaires

Tous les jours de la semaine de 14h00 à 20h00

Les vendredis et samedis de 14h00 à 22h00

Les Dimanches de 11h00 à 20h00



Fermeture

Le 24 décembre à partir de 18h00 // Fermée le 25 décembre

Le 31 décembre à 20h00 // Fermée le 1er janvier

Noël dans les quartiers Centre social des Salines

21 décembre de 14h00 à 20h00 – école primaire de Pietralba

Le centre social des Salines organise comme chaque année l’arbre de Noël de Pietralba.

L'animation assurée par Creadom propose divers ateliers et jeux (jeux d'antan, jeux gonflables, atelier maquillage…),spectacle de Noël sur le thème du Roi lion avec arrivée du père Noël

Au programme : goûter, barbecue et super tombola.

Dans les médiathèques Médiathèque Sampiero

Mercredi 4 décembre

16h00 - Ciné-goûter Spécial Noël

15h00- Atelier lecture

Lire et faire lire animé par M. Talamoni



Mercredi 11 décembre

14h00- Atelier Décorations de Noël



Mercredi 18 décembre

14h00- Atelier Pop Up Bonne année



Mercredi 18 décembre

10h00- Bébés lecteurs de 6 mois à 18 mois



Mercredi 18 décembre

10h45- Bébés lecteurs – Histoires musicales 2/3 ans

16h30- “La folle vadrouille de Noël”



Médiathèque des Cannes

Samedi 7 décembre

11h00- Comptines pour les tout-petits 4/6 ans

10h30 à 11h30 - Atelier créatif, création de cartes à gratter spécial Noël (à partir de 4 ans)

14h00 - Ciné-goûter Spécial Noël



Mercredi 11 décembre

De 10h30 à 11h30- Heure du conte (à partir de 3 ans)



Samedi 14 décembre

De 10h30 à 11h30- Atelier créatif “Crée ta carte au Père Noël” (à partir de 5 ans)



Mercredi 18 décembre

10h30 à 11h30- Atelier créatif- Création Déco de Noël(partir de 4 ans)

15h00- “A la recherche du Père Noël”.

Spectacle musical et d'ombres, librement inspiré du livre “A la recherche du père Noel” de Thierry Dedieu et d'autres albums et contes de Noël.



Samedi 21 décembre

10h30- Comptines pour les tout-petits Spécial Noël



Médiathèque des Jardins de l’Empereur

Mercredi 4 décembre

10h30 - Bébés lecteurs



Mercredis 4, 11 et 18 décembre à 10h00

Atelier Sophro-contes en partenariat avec M.A Risticoni



Samedis 7, 14 et 21 décembre à 14h00

Atelier couture en partenariat avec Atelier of Corse



Samedi 14 décembre à 16h00

Contes de Grimm

en partenariat avec La Compagnie de l’Âne vert



Mercredi 18 décembre à 10h30

Bébé signe



Mercredi 18 décembre à 16h00

Ciné-goûter Spécial Noël



Jeudi 19 décembre à 17h00

Mes premiers mots en langue des signes



Médiathèque Saint-Jean

Spectacle

Mercredi 11 décembre

de 14h00 à 15h00

“A la recherche du Père Noël”

Spectacle musical et d’ombres, inspiré notamment de l’ouvrage éponyme de Thierry Dedieu. De 2 à 8 ans.

Inscriptions et renseignements au 04 95 10 91 81

ou à l’accueil de votre médiathèque



15h30 - Ciné-goûter Spécial Noël



Bibliothèque patrimoniale

Du 3 au 31 décembre

Exposition d’ouvrages anciens “Le livre ancien après restauration”

Musée Fesch - Palais des Beaux Arts

Ajaccio à travers le temps est prolongée jusqu'au samedi28 décembre.



Samedi 21 décembre de 10h00 à 12h00

Les médiatrices culturelles du service des publics, Laurence Martini et Julie Baltzer organisent un atelier de création de boules de Noël pour les enfants de 6 à 9 ans. Sans inscription préalable.









A l'espace Diamant Spectacle Jeune public :"La véritable histoire du Père Noël " à partir de 4 ans

Mardi 17 décembre à 18h30



