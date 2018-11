Natale in Aiacciu 2018 : le programme complet De nombreuses nouveautés vont rythmer l’édition 2018 avec des animations surprenantes en ville et de belles rencontres sur le Marché de Noël du 30 novembre au 30 décembre. La patinoire restera ouverte jusqu’au 6 janvier 2019. La chambre de commerce et d’industrie de Corse-du-Sud, la chambre de métiers et d’artisanat et la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud ont renouvelé leur partenariat avec la Ville d’Ajaccio pour valoriser le savoir-faire et l’innovation locale.



Retrouvez le programme de Natale In Aiacciu 2018 en téléchargement ci-dessous

Programme Natale in Aiacciu.pdf (855.29 Ko)



Natale in Aiacciu se déploie et pare la ville des lumières de Noël avec, cette année, une touche impériale. Illuminations, pampilles, rideaux de lumières… égayent les artères et des personnages féériques viennent se poser sur les ronds-points. L’édition 2018, vous réserve un lot de nouveautés pour rythmer cette période de l’année où l’on aime flâner dès la nuit tombée. C’est l’occasion de s’offrir une balade festive. La rue Fesch est habillée de tout son long d’un ciel étoilé et scintillant. Des animations spectaculaires en plein centre-ville, telle que la parade impériale et ses chevaux volants sonorisés vont ravir petits et grands. Et ce n’est pas tout.



Au Marcatu di Natale, du 30 novembre au 30 décembre, plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un village en ville. Au fil des ans, le marché est devenu un véritable lieu de rencontre, d’échanges et de convivialité qui correspond à un large panel de visiteurs. On peut y amener ses enfants pour participer à des activités ludiques ou sportives, comme les ateliers d’initiation aux arts du cirque ou l’accrobranche. La nouvelle patinoire et son sentier de glace promet des sensations givrées, pour faire ses premiers pas en patins ou danser comme Candeloro. On peut déambuler dans les allées baignées dans l’univers merveilleux des contes à la recherche de cadeaux originaux ou enfin décompresser entre amis à la sortie du bureau et se laisser aller à goûter aux mets délicieux proposés par les divers exposants présents.

Horaires Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à 20h00 en semaine



Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00



Fermeture le 24 décembre à 18h00



Fermé le 25 décembre et le 1er janvier



Vendredi 30 novembre : Soirée inauguration apéritif musical de 17h00 à minuit



Samedi 22 décembre : City Trail Impérial nocturne jusqu’à minuit



Dimanche 30 décembre : Soirée de clôture animation musicale jusqu’à minuit

Mises en lumières Lundi 26 novembre, début de la mise en lumière successive des quartiers de la ville.

De Santa-Lina, aux quartiers de la rocade, en passant par le centre-ville, les Salines et les Cannes, la ville s’illumine.

Jeudi 29 novembre à 17h30 mise en lumière des quartiers des Salines et des Cannes.

Vendredi 30 novembre à 17h00 mise en lumière du centre-ville. Rendez-vous place du Diamant pour l’éclairage de la place et du sapin géant, puis inauguration en déambulation sous le ciel lumineux de la rue Fesch.

L’esprit développement durable Sur le marché de Noël, les boissons se dégustent au Bichjeru. Le gobelet en plastique réutilisable est consigné pour 1€ mais on peut aussi le garder en souvenir car U Bichjeru est à l’effigie Natale In Aiacciu. Depuis l’an dernier, à Ajaccio, les festivités se soucient de l’écologie. Les améliorations de l’édition précédente ont été maintenues au niveau de la réduction des déchets en cohérence avec la politique environnementale de la Ville et de la Capa. Cette année, U Bichjeru est aussi signé par l’artiste Emmanuelle Marcellin, en édition limitée sur le marché de Noël pour un évènement plus responsable !





Plus de mobilité Pour faciliter vos déplacements et vous laisser l’esprit tranquille lors de votre shopping, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud, la fédération des Associations des Commerçants du centre-ville d’Ajaccio (Facca) la Ville d’Ajaccio et la Capa ont mis en place un système de navettes gratuites qui dessert le centre-ville. Navettes du cardinal et petit train impérial avec chauffeurs costumés se mettent à votre disposition.



Les navettes du cardinal

Parcours : Gare/bd Sampiero/place Foch/rue Bonaparte/Quai L’Herminier/rue Fesch/gare.

1er/8/15/16/21/22/23/24 décembre

Horaires de 14h30 à 18h30



Le Petit Train Impérial

Parcours : Gare/cours Napoléon/Place De Gaulle/Lycée Fesch/Lamparo/carrefour du Diamant-couronne/cours Napoléon/gare



Le Petit Train de la Couronne

Parcours : Carrefour du Diamant - couronne/cours Grandval/bd Dominique Fabiani/bd Fred Scamaroni/bd Pugliesi Conti/bd Albert Ier/bd Pascal Rossini/Lamparo/carrefour du Diamant - couronne

Le programme Nouveauté

La patinoire et son chemin de glace

La patinoire change. Que vous soyez confirmés ou débutants, grands ou petits, un nouveau plaisir de la glisse s’offre à vous. Le plateau central d’une superficie de 450m2 est prolongé par un sentier de glace de 40m arboré de sapins pour une virée en pleine forêt de Laponie.

Tarif : 4€

Abonnement pour 7 séances : 20€

Un ticket donne accès à la patinoire pour une durée illimitée, au prêt d’une paire de patins, ou pour un tour au parcours accrobranche correspondant à l’âge de l’enfant.



Consignes de sécurité : Port de gants et casque conseillé. L’usager doit avoir une assurance à responsabilité civile en cas d’accident avec un tiers. Interdiction de pénétrer sur la patinoire en dehors des horaires d’ouverture.



Horaires :

10h00 > 20h00 en semaine

10h00 > 22h00 le vendredi et le samedi

10h00 > 18h00 Du 31 décembre au 6 janvier

Espace petite enfance spécialement aménagé tous les jours de 10h00 à 13h00.



La balançoire pousse-pousse

Les enfants adorent et en redemandent.

De 3 à 12 ans

Tarifs : 2€ le tour / 5€ les 4 tours / 10€ les 12 tours.



Trampoline

Sachez qu’en plus de procurer des sensations fortes, sauter sur un trampoline appaise.

De 3 à 12 ans (selon morphologie).

Tarif : 5€



Les parcours accrobranche

Un parcours junior pour les 2/6 ans et un parcours pour les 6/15 ans.



Horaires :

Ouverture en continu tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 20h00.

Le mercredi de 10h00 à 20h00 non-stop Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00.

Vacances scolaires du 22 au 30 décembre

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche

de 10h00 à 22h00.

Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00.

Les 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00

Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.



Tarifs :

Grand parcours :

5€ pour les 6/15 ans (1 tour)

Petit parcours :

5€ pour les 2/6 ans (2 tours)



Karts électriques

Les petits pilotes automobiles s’en donnent à coeur joie sur le circuit de la place du Diamant.

Dès 5 ans et même pour adultes.

Tarif : 5€ le tour







Abonnement pourUn ticket donne accès à la patinoire pour une durée illimitée, au prêt d’une paire de patins, ou pour un tour au parcours accrobranche correspondant à l’âge de l’enfant.Port de gants et casque conseillé. L’usager doit avoir une assurance à responsabilité civile en cas d’accident avec un tiers. Interdiction de pénétrer sur la patinoire en dehors des horaires d’ouverture.10h00 > 20h00 en semaine10h00 > 22h00 le vendredi et le samedi10h00 > 18h00 Du 31 décembre au 6 janvierEspace petite enfance spécialement aménagé tous les jours de 10h00 à 13h00.Les enfants adorent et en redemandent.De 3 à 12 ansSachez qu’en plus de procurer des sensations fortes, sauter sur un trampoline appaise.De 3 à 12 ans (selon morphologie).Un parcours junior pour les 2/6 ans et un parcours pour les 6/15 ans.Ouverture en continu tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 20h00.Le mercredi de 10h00 à 20h00 non-stop Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00.Vacances scolaires du 22 au 30 décembreLundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanchede 10h00 à 22h00.Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00.Les 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00Grand parcours :5€ pour les 6/15 ans (1 tour)Petit parcours :5€ pour les 2/6 ans (2 tours)Les petits pilotes automobiles s’en donnent à coeur joie sur le circuit de la place du Diamant.Dès 5 ans et même pour adultes.

Les animations savoir-faire Tous les mercredi de décembre, les 5, 12, 19 et 26, les Jeunes Agriculteurs de Corse-du-Sud et leurs partenaires proposent des activités autour de thématiques agricoles.

Démonstrations de confection de bruccio ou de pulenda castagnina, suivies d’une dégustation offerte.



De 10h00 à 12h00 sous la statue de Napoléon et ses quatre frères.



Ateliers sensoriels ludiques pour les enfants de 7 à 10 ans autour des thèmes des sens (goût, odorat, toucher), du fromage, de la saisonnalité des fruits et des légumes locaux, des huiles d’olives, du miel et des abeilles.

De 14h00 à 16h30 sous chapiteau.



Diffusion de courts métrages retraçant des portraits de jeunes exploitants.

De 16h00 à 16h30.



Animations gratuites sans inscription préalable, sous réserve de place disponible.







U Spaziu di Natale, vitrine de savoir-faire U Spaziu di Natale, est cet espace réservé aux artisans créateurs, vitrine des savoir-faire locaux et lieu d’inspiration pour des cadeaux originaux. Conscients que le Marché de Noël d’Ajaccio est désormais un rendez-vous incontournable, la chambre de métiers et de l’artisanat de Corse-du-Sud, la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud et l’association des jeunes agriculteurs de Corse-du-Sud ont renouvelé leur partenariat avec la Ville. Chaque année, l’équipe organisatrice du Marché met un point d’honneur à trouver des artisans et des créateurs passionnés par leur métier pour valoriser leur talent et à travers eux tout un territoire. Cette vitrine en coeur de ville et à forte affluence, permet à chacun d’eux de se faire connaître mais aussi de s’inspirer. Lors de vos déambulations, de belles rencontres sont à prévoir !



Chaque semaine un artisan différents au grand chalet de type caseddu corse et découvrez des créations atypiques, des idées de cadeau originales ou tout simplement toute l’inspiration des créateurs insulaires.



Emmanuelle Marcellin / Ind’e no et Altri Mondi / Pierres Naturelles / Perlyz by yza’ crea / Grimaldi Créations / V2B Créations / Latitude 42 / Marovelli Créations / Couteaux Mitarza / Terra Terre / LG Créations / Aline la Chocolatiere / Lisandrina Créations / Conserverie Muriel Orsoni / Confitures et Canistrelli de Noël / Sensu / Boutique GFCA / Marrons Glacés Veronique Leoni / Gavarini Fromages



Accueil Envoyer à un ami Imprimer