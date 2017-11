Natale in Aiacciu 2017 nouvelle formule et nouveau programme ! le rendez vous annuel des ajacciens du 9 décembre au 6 janvier exposants, visiteurs, artistes évolueront dans un marché repensé, les artisans et créateurs locaux sont à l’honneur Cette année. Ce marcatu 2017 met l’accent sur la qualité des produits proposés et sur une démarche plus durable. parades, patinoire, City trail, concerts, l’animation est sur tous les fronts.



Horaires du Marcatu di Natale :

Ouverture de 10h00 à 20h00 en semaine et 10h00 à 22h00 le weekend.



Patinoire de 500 m² au coeur de la Ville

Tarif ticket unique : 4 €

7 tickets : 20 €

Ouverture :

10h00 - 20h00 en semaine

10h00 - 22h00 le week-end

Accès à la patinoire pour une durée de 45 minutes comprenant, le prêt d’une paire de patins.

Consignes de sécurité : Port de gants et casque conseillé, l'usager doit avoir une assurance à responsabilité civile en cas d'accident avec un tiers.

Interdiction de pénétrer sur la patinoire en dehors des horaires d'ouverture.

Encadrement assuré par le service Jeunesse de la Ville d'Ajaccio.



Accrobranche

Horaire d’ouverture hors vacances

11h30/14h00 - 16h00/20h00

Mercredi 11h30 - 20h00 non-stop

10h00 - 22h00 vendredi et samedi



Période de vacances scolaires

du 23 décembre au 6 janvier

10h00 - 20h00

10h00-22h00 vendredi et samedi

tarifs : Grand parcours 6/15ans : 5 € - Petit parcours pour les 2/6 ans : 3 €



Balançoire pousse pousse

De 3 à 12 ans

2 € le tour / 5 € les 4 tours / 10 € les 12 tours



Trampoline

5 € le tour



France3 Corse Via Stella, partenaire de la Ville d’Ajaccio, sera en direct du Marcatu di Natale du 18 au 22 décembre avec l’équipe des chroniqueurs des émissions Prima Inseme et Inseme.

Infos pratiques, découvertes et bonne humeur sont au programme.











Parce que les Contes et les histoires sont sources de découverte du monde et une porte ouverte sur l’imaginaire, venez nous rejoindre le temps du marché de noël dans cet univers magique.



Inscriptions obligatoires de 10h00 à 12h00 à l’espace diamant au 04 95 50 40 80 ou sur place au village des enfants les jours d’atelier à partir de 13h30. nombre de place limité.



Samedi 9 décembre

Thème : La Reine des Neiges de 14h00 à 16h30

Atelier “confection d’un petit Olaf en chaussette”

A partir de 6 ans - 8 enfants maximum/heure.

durée : 1 heure



Atelier “Couronne reine des neiges”

Transforme-toi en princesse en réalisant le diadème d'Elsa, reine d’Arendelle…

A partir de 8 ans - 8 enfants maximum/heure.

durée : 1 heure



Atelier “Bracelets de l’amitié La Reine des neiges”

Aimes-tu tes amis autant qu’Olaf aime Sven ? Ou autant qu’Anna aime Elsa ? Ces bracelets de l’amitié constituent le cadeau idéal pour les amis et la famille que tu adores.

A partir de 8 ans - 8 enfants maximum par heure

durée : 1 heure

Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 6 enfants max.



Dimanche 10 décembre de 14h00 à 16h30

Atelier “Photobooth personnages de contes de fées”.

Traversez le miroir et tombez dans l'univers merveilleux du Photobooth. Un moyen original d’avoir des photos sympas ! Viens réaliser les accessoires en tout genre et les masques de tes personnages préférés des contes de fées et te faire photographier dans un studio aménagé.

A partir de 8 ans - 20 enfants max.

durée : 1 heure

Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants max.



Samedi 16 décembre

Thème : “Vaiana, la légende du bout du monde”

de 14h00 à 16h30

Tu connais bien Vaiana, cette jolie princesse polynésienne au grand coeur. Tu as rêvé de lui ressembler ? Viens te familiariser avec son peuple et ses coutumes le temps d’une après-midi…



Atelier “La couronne de fleurs Vaiana”

Devenez la reine de la couronne avec Vaiana. Un Do It Yourself simple et original pour créer la parfaite couronne de fleurs Vaiana ! durée : 1 heure

A partir de 8 ans - 8 enfants max.



Ateliers “Le carillon éolien”

Quoi de mieux qu’un joli carillon pour transformer en musique le moindre courant d’air. Coquillages et crustacés se balançant au gré du vent à ta fenêtre te rappelleront les vacances tous les jours de l’année ! durée : 1 heure

A partir de 9 ans - 8 enfants



Atelier “Confection de Tiki”

Les Tikis, mi homme mi dieu, sont des êtres souvent maléfiques. Fabrique ces statues dont la grosse tête symbolise la puissance et les gros yeux le savoir…

durée : 1 heure

A partir de 8 ans - 5 enfants max.



Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants max.



Dimanche 17 décembre

Thème : Tote Bags

de 14h00 à 16h00



Atelier “Viens customiser ton tote bag”

Rends ton sac plus magique grâce à des modèles inspirés de tes personnages préférés de contes de fées

durée : 1 heure

A partir de 6 ans - 10 enfants max./heure



Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants max.



Samedi 23 décembre

Thème : Plongée dans la magie des contes de fées

de 14h00 à 16h30



Atelier “Customise ton miroir de princesse”

Que serait une princesse sans son miroir… Viens créer ton miroir de princesse pour être la plus belle pour aller danser. durée : 1 heure

A partir de 6 ans - 5 enfants max.



Atelier “Rose magique de la Belle et la Bête”

Idéale pour décorer une chambre, confectionnez la superbe rose de la Bête placée sous verre.

durée : 1 heure

A partir de 6 ans - 5 enfants max.



Atelier “Chafouin ou le chat du Cheshire”

Viens dresser le portrait à l’aide de pompons colorés de Chafouin, le chat malicieux à rayures roses et mauves et aux yeux jaunes qui suit Alice aux Pays des merveilles…

durée : 1 heure

A partir de 7 ans - 5 enfants max.



Atelier “Couronne de porte”

A l’approche des fêtes de Noël, viens réaliser ta couronne de porte à partir d’éléments sortis tout droit de l’univers des contes de fées.

A partir de 6 ans - durée : 1 heure - 5 enfants max.



Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants maximum



Dimanche 24 décembre

Création d’une boîte surprise pour le Père Noël

atelier 14h00 à 16 h00

De 7 à 12 ans - durée : 40 minutes

10 enfants/séance



Mardi 26 décembre

Création de bonhommes de Neige en carton

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes

10 enfants/séance



Samedi 30 décembre

Création d’une carte de voeux en forme de renne

atelier 14h00 à 16 h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes - 10 enfants par séance



Mercredi 3 janvier

Création d’un masque de “Marsupilami”

atelier 14h00 à 16 h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes - 10 enfants/séance



Jeudi 4 janvier

Création d’un hibou coloré

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes - 10 enfants/séance



Vendredi 5 janvier

Création d’animaux sur tige

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans - durée : 40 minutes

10 enfants/séance



Samedi 6 janvier

Création de sujets articulés sur le thème du cirque

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes

10 enfants/séance





l’agriculture pour les Petits. Cette année et pour la première fois le syndicat des jeunes agriculteurs de Corse-du-sud propose des ateliers ludiques pour découvrir les secrets du miel, de la Châtaigne ou pour éveiller les sens en jouant avec des produits du terroir.



Inscription sur place 1/2 heure avant chaque atelier, sous réserve de disponibilités.



Samedi 9 décembre de 10h00 à 11h30

Les ateliers du petit apiculteur avec le syndicat AOP Mele di Corsica

A la découverte des abeilles et des miels corses.

Tout comprendre sur le processus de fabrication du miel par les abeilles, déguster les 6 variétés produites en Corse et comprendre les différentes textures, couleurs et saveurs.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



La pollinisation : le jeu des assiettes

Un atelier pour répondre à la question “Qu'est-ce qui, dans notre pique-nique, dans notre nourriture quotidienne et donc dans notre assiette, dépend directement ou indirectement de la pollinisation due aux abeilles ?”

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



La cire d’abeille : fabrique ta bougie de Noël

Place à la créativité avec un produit phare de la ruche, la cire d’abeille que l’on manipule, et décore pour en faire une jolie bougie de Noël.

A partir de 7 ans - 20 enfants/séance

séance à 11h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” à 11h30

Bien plus qu’un métier, une passion ! Dumane, seraghju agricultore est un portrait croisé de jeunes agriculteurs qui ont fait le choix de travailler leur terre dans le respect du patrimoine végétal et animal.



Mercredi 13 décembre

Le jeu des métiers de l’agriculture et la saisonnalité : retrouve qui faitquoi et quand !

Découvrir de manière ludique l’agriculture corse à travers les mots fléchés des métiers et les paniers de saisons à composer.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Le jeu des sens : La reconnaissance à l’aveugle par le goût, le toucher, l’odorat !

Boîtes mystères, loto des odeurs et dégustation à l’aveugle, tous les sens sont sollicités pour reconnaitre les produits agricoles.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” de 15h30 à 16h00

Ouvert à tous. sans inscription.



Samedi 16 décembre

L’atelier du petit castanéiculteur !

Découvrir de manière ludique le métier de castanéiculteur et ses activités, la récolte des châtaignes et la fabrication de la farine.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



Le jeu des sens : La reconnaissance à l’aveugle par le goût, le toucher, l’odorat !

Boites mystères, loto des odeurs et dégustation à l’aveugle, tous les sens sont sollicités pour reconnaitre les produits agricoles.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” 11h00 à 11h30

Ouvert à tous. sans inscription.



Mercredi 20 décembre

L’atelier du petit oléiculteur : Les olives et huiles de Corse

Découvrir de manière ludique et pédagogique le métier d’oléiculteur et déguster les saveurs de son huile d’olive. A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



L’atelier du petit berger : les fromages corses

Découvrir de manière ludique et pédagogique le métier d’éleveur fromager et comprendre les différents savoir-faire autour des fromages corses.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” 15h30 à 16h00

Ouvert à tous. sans inscription.



Mercredi 27 décembre 14h00 à 15h30

Le jeu des métiers de l’agriculture et la saisonnalité : retrouve qui fait quoi et quand !

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Le jeu des sens : La reconnaissance à l’aveugle par le goût, le toucher, l’odorat !

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” 15h30 à 16h00











Samedi 16 décembre

11h30 : Démonstration, confection de la Pulenta à la farine de châtaigne

15h00 à 19h00 : Bar à chignons

Le public pourra participer à cette animation



Mardi 19 décembre

15h00 à 19h00 : Démonstrations de bases techniques en esthétique : massage visage / maquillage / teinture d’ongles ou onglerie.

Le public est invité à participer à cette animation



Mercredi 20 décembre

11h30 : Démonstration, fabrication du Brocciu avec le syndicat AOP Brocciu

15h00 - 19h00 : atelier boulangerie, “mettez-la main à la pâte avec le CFA Corse du Sud” : “préparation à la fabrication de finuchjetti, canistrelli, pains”

Participation du public.



Jeudi 21 décembre

15h00 - 19h00 : Atelier pâtisserie avec un champion de France des desserts.

“Apprenez à pâtisser avec le CFA Corse-du-Sud” : préparation à la fabrication de desserts simples et rapides : flan à la châtaigne, décorations à la poche…

Participation du public.



Mercredi 27 décembre

18h00 : Démonstration de découpe au couteau d’un Prisuttu AOP par le Syndicat Salameria Corsa.





Et si les visites guidées d'Ajaccio c'était aussi pour les ajacciens ?

L'OIT du Pays d'Ajaccio vous propose donc pendant le mois de décembre, des visites de la cité impériale.

S'adressant à tous les publics, elles seront l'occasion de (re)découvrir le prestigieux patrimoine ajaccien et de passer un agréable moment durant la période de Noël.



Visite ville et Maison Bonaparte.

Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio. Des ruelles et des monuments à l’histoire riche et aux nombreuses anecdotes souvent méconnues. Et puis la visite de la Maison Bonaparte. Un lieu emblématique pour comprendre comment un petit garçon ajaccien est devenu le « maitre de l’Europe ». Un destin exceptionnel !

Dimanche 10 et 17 décembre – départ de l’office de tourisme à 10h.

Tarif 9€ - offert pour les moins de 26 ans.

Entrée à la maison Bonaparte incluse –Groupe limité à 30 personnes.

Billetterie à l’office de tourisme du Pays D’Ajaccio



Une visite surprenante Le Palais Fesch Musée des Beaux-arts

Ce musée regroupe l’une des plus grandes collections de peintures italiennes en France (le deuxième après le Louvre ! Et qui on est !) cette visite agréable et accessible à tous est réalisée par un guide conférencier. Elle permet de découvrir un panorama exceptionnel de la peinture avec des Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse... Un musée surprenant.

Samedi 9 et 16 décembre – rendez-vous au Palais Fesch à 14h

Tarif 9€ - offert pour les moins de 18 ans - Groupe limité à 25 personnes

Billetterie à l’OIT du Pays d’Ajaccio ou sur place sous réserve de places disponibles.



I Zitelli - Visite guidée Parent/Enfant (de 7 à 11 ans)

Au travers d’un parcours pédestre dans les quartiers historiques de la ville, sous la conduite d’un guide, les enfants sont invités à découvrir Ajaccio. Ils sont incités de manière ludique avec un livret jeux à rechercher des indices mobilisant leur sens de l’observation. A la fin de la visite, une récompense leur sera remis. Présence d’un parent pour, au plus, 2 enfants. Visite sous réserve des conditions météo.

Mercredi 6,13 et 20 décembre - Départ de l’Office de tourisme à 10h.

Tarif : 7€ par enfant. Groupe limité à 15 enfantsBilletterie à l’office de tourisme du Pays d’Ajaccio





La programmation des animations a été élaborée en partenariat avec les associations de Commerçants du Centre-ville d’ajaccio.

Ouverture des Commerces du Centre-ville jusqu’à 20h00 du 18 au 24 décembre.



Grande parade du centre-ville

Samedi 2 décembre

Parcours en présence du Père noël et distribution de bonbons aux enfants.

Départ à 15h00 de la Place Abbatucci Cours Napoléon - Avenue du 1er Consul - Rue Fesch



Samedi 9 décembre

14h00 à 18h00 : Déambulation d’échassiers “Les anges de Noël” centre-ville



Dimanche 10 décembre, dimanche 17 décembre, samedi 23 décembre, dimanche 24 décembre

Déambulation d’artistes “La féerie des bulles” rue Fesch



Samedi 16 décembre

Déambulation de troupes de musiciens et cracheurs de feu en centre-ville



Les 17, 23 et 24 décembre

Déambulation du père Noël et de ses lutins

Chalet dans la rue Fesch, face au Palais Fesch Musée

des Beaux-Arts.

Vente de ballons

Chalet Piazzetta tous les samedis et dimanches

Charles Moreau, photographe, vous prend en photo dans un décor féérique.Une partie des bénéfices sera reverséé à l’association Inseme.

Chalet de Noël, Place Marc Marcangeli, cours Napoléon



Dimanche 10 décembre

Atelier de maquillage

Atelier sculpture de ballons



Dimanche 17 décembre

Atelier “tatouage éphémère”



Samedi 23 décembre

Atelier Magie, atelier sculpture de ballons



Dimanche 24 décembre

Atelier de tatouage éphémère



Balades à dos de Poney dans la rue Fesch

Tous les samedis du 2 décembre au 6 janvier

Départ devant l’église San Rochellu pour une promenade

dans la rue Fesch. De 2 à 7 ans.

5€ la balade d’environ 10 minutes









Mapping Noël en son & lumière du 9 au 23 décembre

Projections lumineuses et sonores sur la cathédrale d’Ajaccio “u nostru natale”

Laissez-vous transporter par la lumière pour entrer dans une histoire magique. Un tout nouveau spectacle visuel a été créé pour cette édition 2017 pour s’immerger dans l’univers de Noël.

séances à 18h00, 18h30, 19h00



Attention les samedis les horaires changent

séances à 17h30, 19h30, 20h00











17h30 : Inauguration du Marché par le maire et les élus du Conseil Municipal.

17h50 Défilé de mode : My Dolls



Dimanche 10 décembre 10h00 - 20h00

Exposition sculptures en bois flotté par Acqualegnu



Vendredi 15 décembre 18h00

Concert du groupe “I Fughjiccia”



Samedi 16 décembre

15h00 : Danses du Second Empire avec Danses Kallisté

18h00 : Concert “Ci campemu” studelli di cantu di l’associu Filu d’Amparera



Dimanche 17 décembre 18h30

Concert “A squadra di babbu Natale”



Vendredi 22 décembre 10h00-14h00 : Vincent Tabarani vous livre ses secrets de chef !

Démonstrations et dégustation de recettes à base de produits corses.

18h00 : Concert “I Maistrelli” spectacle, Incanti di Natale



Samedi 23 décembre

23h00 : Remise des Prix du City Trail impérial



Jeudi 28 décembre 14h00 et 15h00 : Contes de Noël, racontés et joués par Paul Mancini

durée : 35 minutes

A partir de 4 ans.

18h00 : Orchestru naziunale di musica populare corsu



Vendredi 29 décembre

14h00 et 15h00 : Contes de Noël, racontés et joués par Paul Mancini

durée : 35 minutes

A partir de 4 ans.

18h30 : Défilé coiffure de la Saint Sylvestre



Samedi 30 décembre

18h00 : Gabriella Cassidu



Jeudi 4 janvier

18h00 : “Canti corsi” avec le groupe Isula bella



Vendredi 5 janvier

18h00 : “Soirée découverte des jeunes talents corses”



Samedi 6 janvier

17h00 : Récital Marina Lucci

18h00 : Ricordu di Petru Pà









Bibliothèque Fesch

A partir du 4 décembre “Les contes de fée d’autrefois”

Exposition d’ouvrages et de gravures de contes anciens et oubliés

Médiathèque des Cannes



Mercredi 6 décembre

15h00 Contes d’hiver

Tout public. durée : 1 heure.



Mercredi 13 décembre

15h00 Spectacle musical

“Mais où sont passés les princes charmants ?” par Livia Stromboni



Mercredi 20 décembre

10h30 “Tempi Nataleschi” Doria et Bernard Pazzoni

Autour de la tradition des Noëls d’autrefois en Corse. Tout public.

durée : 1 heure



Médiathèque des Jardins de l’Empereur

Samedi 16 décembre

15h00 Spectacle musical

“Mais où sont passés les princes charmants ?” par Livia Stromboni



Les samedis 23 et 30 décembre

14h30 Contes d’hiver

Tout public. durée : 1 heure.



Médiathèque Sampiero

Mercredi 20 décembre

15h30 à la “La fée du froid”

Hannah Fiedrich

La fée du froid qui ne connaît que l’hiver, emmène les tout petits dans un voyage musical et visuel à la découverte des autres saisons.

Public : de 1 à 5 ans.

durée : 30 min



Médiathèque Saint-jean

Mercredi 20 décembre

15h00 Ciné-goûter “De la Neige à Noël” film d’animation de Rasmus Sivertsen

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe.

Tous les habitants attendent la neige mais hélas, elle ne tombe pas... Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultrapuissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la machine, les amis de Féodor doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...

Public : à partir de 4 ans

durée : 1h15



Mercredi 27 décembre

15h00 Contes théâtralisés “Tempi Nataleschi” Doria et Bernard Pazzoni

Autour de la tradition des Noël d’autrefois en Corse.

Tout public.

durée : 1 heure











Grands toboggans

2 € la descente

5 € les 4 descentes

Karting 5 €



Petites Auto tamponneuses

2,50 € la place

10 € les 6 places



Tir à la carabine

5 € les quatre plombs



Quads

5 € la place



Palais du rire

3 € la place



Cinéma Box

5 € la séance



Pêche aux canards

4 € la partie

10 € les 3 parties

















Saint-Jean

Samedi 16 décembre

Fête de Noël de Saint-Jean organisée par le centre social Saint-Jean - avenue Maréchal Moncey 6 rue Cardinali

14h30 : accueil du public

14h45 : spectacle de Noël animé

par Amanda Gluck

16h45 : goûter



Pietralba

Samedi 23 décembre

“Le Noël de Pietralba” organisé par le centre social Salines en partenariat avec l’association des commerçants de Pietralba/St Joseph à l’école primaire de Pietralba

15h00 : accueil du public

15h15 : atelier maquillage, jeux de bois, ateliers créatifs, “conduite de calèche”, “circuit de Noël des enfants”

17h00 : goûter

17h30 : spectacle “les perles éternelles” proposé par Creadom’Anim

18h30 : tirage de la tombola

19h00 : apéritif/barbecue



Maison de quartier des Cannes

Jeudi 21 décembre

Fête de Noël de la Maison de Quartier

Atelier maquillage, goûter, distribution de cadeaux, spectacle.

16h45 : accueil du public

17h00 : ateliers maquillage,

sculpture sur ballons, rédaction de “la lettre au Père Noël”

17h45 : goûter

18h00 : spectacle de Noël proposé par Créadom’Anim

19h00-20h00 : distribution des cadeaux de Noël, remise du trophée et des médailles à l’équipe vainqueur du “challenge de Noël hand-ball”



Mezzavia

16 et 17 décembre

Ouverture en continu de 10h00 à 18h00 Mezzavia in Festa

Parking public et nouveau square.

Animations, spectacles, parades et petit Marché de Noël.

Présence d’artisans et produits artisanaux.

Fitness, danse, concours de pétanque, spectacle de Noël, déambulation, Sculpture ballons, maquillage, atelier créatif, poneys et animaux de la ferme.

Jeux gonflables, trampoline, saut à l’élastique, toboggan, vélo, hockey à rollers et circuit de vélo.







Dimanche 17 décembre 14h30 spectacle “Blanche Neige”

Voici une “Blanche-Neige” 2.0 confrontée à une reine toute puissante et à une multitude de personnages haut en couleurs. Théâtre à partir de 6 ans.

tarif jeune Public



Vendredi 22 décembre à partir de 14h00

Films (tout public) étranges, oniriques ou surprenants, écrits comme de véritables contes.



Vendredi 22 décembre et samedi 23 décembre dès 14h00

Cinéma

La ville propose une programmation cinématographique sur le thème du conte, avec un ciné-goûter le samedi pour les enfants.



Samedi 23 décembre dès 14h00 (à partir de 2 ans)

Des contes adaptés qui ont gardé l’enchantement de leur version papier.

Goûter offert aux enfants et parents.

Plus d’informations : http://espace-diamant.ajaccio.fr/





Samedi 9 décembre a partir de 10h00 Place du diamant

Téléthon au chalet des associations

Présence toute la journée de l’équipe du pôle seniors de la Maison des Aînés. Vente de gâteaux ainsi que des écharpes, des couvertures, des gants et des bonnets réalisés par les seniors bénévoles, Présence toute la journée de l’équipe du pôle seniors

de la Maison des Aînés. Recette reversée au Téléthon.



Vendredi 15 décembre Dîner dansant de Noël a partir de 19h00

Palais des Congrès

Restaurant Panoramique Tino Rossi

Le CCAS de la Ville, organise un repas de noël, suivi d’une soirée dansante, pour les seniors et les personnes isolées. Inscriptions

obligatoires auprès de Muriel au 04.95.25.13.46



Mardi 19 décembre de 13h30 à 16h00 Cité grossetti

Goûter des seniors

Le CCAS de la Ville d’Ajaccio, organise un goûter de Noël. Les seniors pourront participer à une démonstration de zumba, des chants de Noël seront interprétés par la nouvelle chorale de la Maison des Aînés. Pour clôturer l’après midi un goûter sera offert. Un après midi de partage autour du verre de l’amitié.







Samedi 23 décembre

théâtre de marionnettes “Couleurs de Loup”

Animés par la compagnie contrepoint : Soraya Daigre

Représentations à 10h00 et 15h00 dans la grande galerie. Destiné au jeune public de 3 à 8 ans, ce spectacle de marionnettes est une libre adaptation de l'album pour enfants Le loup qui voulait changer de couleur, en accord avec l’auteur, Oriane Lallemand, et la maison d’édition Auzou

tarif : entrée du musée 8 € adulte

gratuit pour les enfants















Dimanche 17 décembre 2017

L'île au Trésor à 15h00

Un spectacle de haut niveau, visuel, comique, rythmé et interactif.

Billetterie sur corsebillet.co ou points de vente Corse Billet













Espace Reine des Neiges : 1 les churros de donia : churros / 2 yayourt : vente de yaourts et bûches glacées / 3 marie mayer créations : accessoires pour cheveux / 4 a Piaghja : spécialité corse “pain du bandit” 5 anapas : création bijoux et accessoires / 6 u caracutu : bijoux, coques et accessoires pour téléphone / 7 Charcuterie d’amore : charcuterie artisanale de production Corse / 8 le Périgord noir : foie gras / 9 edgar d’esplot Coffrets : cadeaux, vins cuvées prestigieuses / 10 amicizia : fondue Savoyarde / 11 la taste : confiseries / 12 le chalet du père noël : photographe / 14 i délizii : pâtisseries / 15 nota bene : objets cadeaux et décoration d’intérieur / 16 bar Pietra : bière locale / 17 aux délices de marie-hélène : gaufres et pain d’épices / 18 Pêche aux canards. Espace Conti Corsi : 19 la confiserie impériale : confiseries artisanales / 20 santons fouque / 21 a manu : objets et bougies / 22 Casa di Panama : vente de chapeaux et accessoires d’hiver / 23 lg créations : bijoux, textiles et objets 24 Casa vecchia : parfums et huiles essentielles / 25 santons Campana. Chalet d’animation : 26 Alta Frequenza, tous les jours de nombreux lots à gagner.



Espace Ansel & Gretel : 27 toque de Cuisine : agneau de lait rôti / 28 l’atelu Corsu : figatelli / 29 in’de zeze : pâtisseries 30 l’albitru : crêpes et pâtisseries / 31 la brasserie impériale : bière de production locale 51 domaine de tremica : dégustation et vente de vin corse / 52 la Raclette / 53 aline la Chocolatière : chocolaterie artisanale / 53 bis i Castagni : châtaignes grillées.



Espace Merlin l’Enchanteur : 32 l’arôme : caviar, foie gras, champagne / 33 la tartiflette : tartiflette traditionnelle 34 le chalet nutella : crêpes et gaufres / 35 u valinco : foie gras maison / 36 le chalets des associations / 37 Casa serena : Charcuterie artisanale et fromage fermier / 38 brasserie 1928 : bûches pâtissières, pâtisseries / 39 veau tigré : veau tigré de production corse / 40 il était une fois une fée :maquillage pour enfants / 41 tête de Chocolat : confiseries. Espace L’atelier du Père Noël : 42 le bar à truffes : déclinaisons de mets salés à base de truffe / 43 le Comptoir : vente et dégustation de vins et champagnes / 44 a Pignata : conserves artisanales, soupes à emporter et à déguster 45 Charcuterie griscelli : charcuterie artisanale / 46 ecarcity : location et vente d’overboard et overkart 47 chalet partenariat presse / 48 i Panucci di natali : spécialité corse “panucci” / 49 i panzarotti : panzarotti 50 Casa gelata : bûches glacées artisanales.



Espace créateurs château fort de Merlin a casa di u savonu : savonnerie artisanale / marie-Christine marovelli : création de bijoux en verre de Murano fait main nine : créatrice de mode / testa maura : parfumeur / infinie nature : artisan fleuriste / Kasori : herbes aromatiques sauvages, condiments, sauces et infusions / atletico : sellerie / atelier altana : producteur de parfums, bougies artisanales, produits de beauté / la nuit des temps : création de bijoux et accessoires / Poterie du sourire : artisan potier / Terraterre : céramique artisan potier / les couteaux de mitarza : artisan coutelier / Philippe Pierrangeli : photographe d’art / her de famille : corail végétal / hypsica : créateurs insulaires, mode, art de vivre et bien-être / Khunshiwa : création de bijoux en pierres naturelles / marie-Pierre stoffel : sujets en chocolat, pain d’épice, biscuits alsaciens seksaf Cecile : maroquinerie donia esther : accessoires de mode et parfums / grimaldi Cecile : bijouterie, joaillerie graziosa : création de vêtements my dolls : création de vêtements et accessoires pour enfants Casamarte Patrice : production de miel et huiles essentielles Parodi Corinne terra d’oru : marquage de sucettes et vêtements de puériculture / luce di machja : bougies artisanales.



Ne manquez pas l’exposition d’art du collectif odK du 30 décembre au 6 janvier : Stéphanie Paoli, Jean-Olivier Chafraix, Christian & Fabrice Martinez

