Natale in Aiacciu 2017 : Animations en Centre-ville Eccu u prugrama di u Marcatu di Natali in Aiacciu pà u 2017

La programmation des animations a été élaborée en partenariat avec les associations de Commerçants du Centre-ville d’ajaccio.

Ouverture des Commerces du Centre-ville jusqu’à 20h00 du 18 au 24 décembre.





Grande parade du centre-ville

Samedi 2 décembre

Parcours en présence du Père noël et distribution de bonbons aux enfants.

Départ à 15h00 de la Place Abbatucci Cours Napoléon - Avenue du 1er Consul - Rue Fesch



Samedi 9 décembre

14h00 à 18h00 : Déambulation d’échassiers “Les anges de Noël” centre-ville



Dimanche 10 décembre, dimanche 17 décembre, samedi 23 décembre, dimanche 24 décembre

Déambulation d’artistes “La féerie des bulles” rue Fesch



Samedi 16 décembre

Déambulation de troupes de musiciens et cracheurs de feu en centre-ville



Les 17, 23 et 24 décembre

Déambulation du père Noël et de ses lutins

Chalet dans la rue Fesch, face au Palais Fesch Musée

des Beaux-Arts.

Vente de ballons

Chalet Piazzetta tous les samedis et dimanches

Charles Moreau, photographe, vous prend en photo dans un décor féérique.Une partie des bénéfices sera reverséé à l’association Inseme.

Chalet de Noël, Place Marc Marcangeli, cours Napoléon



Dimanche 10 décembre

Atelier de maquillage

Atelier sculpture de ballons



Dimanche 17 décembre

Atelier “tatouage éphémère”



Samedi 23 décembre

Atelier Magie, atelier sculpture de ballons



Dimanche 24 décembre

Atelier de tatouage éphémère



Balades à dos de Poney dans la rue Fesch

Tous les samedis du 2 décembre au 6 janvier

Départ devant l’église San Rochellu pour une promenade

dans la rue Fesch. De 2 à 7 ans.

5€ la balade d’environ 10 minutes









