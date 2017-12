Natale dans les quartiers Eccu u prugrama di Natali in i quatieri trà u 16 è u 23 di dicembri

Retrouvez le programme de Noël dans les quartiers du 16 au 23 décembre



Saint-Jean

Samedi 16 décembre

Fête de Noël de Saint-Jean organisée par le centre social Saint-Jean - avenue Maréchal Moncey 6 rue Cardinali

14h30 : accueil du public

14h45 : spectacle de Noël animé

par Amanda Gluck

16h45 : goûter



Pietralba

Samedi 23 décembre

“Le Noël de Pietralba” organisé par le centre social Salines en partenariat avec l’association des commerçants de Pietralba/St Joseph à l’école primaire de Pietralba

15h00 : accueil du public

15h15 : atelier maquillage, jeux de bois, ateliers créatifs, “conduite de calèche”, “circuit de Noël des enfants”

17h00 : goûter

17h30 : spectacle “les perles éternelles” proposé par Creadom’Anim

18h30 : tirage de la tombola

19h00 : apéritif/barbecue



Maison de quartier des Cannes

Jeudi 21 décembre

Fête de Noël de la Maison de Quartier

Atelier maquillage, goûter, distribution de cadeaux, spectacle.

16h45 : accueil du public

17h00 : ateliers maquillage,

sculpture sur ballons, rédaction de “la lettre au Père Noël”

17h45 : goûter

18h00 : spectacle de Noël proposé par Créadom’Anim

19h00-20h00 : distribution des cadeaux de Noël, remise du trophée et des médailles à l’équipe vainqueur du “challenge de Noël hand-ball”



Mezzavia

16 et 17 décembre

Ouverture en continu de 10h00 à 18h00 Mezzavia in Festa

Parking public et nouveau square.

Animations, spectacles, parades et petit Marché de Noël.

Présence d’artisans et produits artisanaux.

Fitness, danse, concours de pétanque, spectacle de Noël, déambulation, Sculpture ballons, maquillage, atelier créatif, poneys et animaux de la ferme.

Jeux gonflables, trampoline, saut à l’élastique, toboggan, vélo, hockey à rollers et circuit de vélo.







