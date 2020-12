Natale​ in Aiacciu, la solidarité au cœur de l’esprit de Noël Décorations, illuminations, surprises et un grand jeu concours #NataleInAiacciu en soutien aux commerçants de proximité, la Ville d'Ajaccio lancent une série d'animations pour que la magie de Noël opère malgré le contexte sanitaire





La période des fêtes de fin d’année est toujours empreinte de ravissement et signe de renouveau, les animations en nombre, les préparatifs de Noël créent un sentiment d’enchantement collectif. Pour permettre à la magie d’opérer malgré la crise sanitaire qui confère une tonalité particulière, la Ville d’Ajaccio a tenu à déployer une série d’actions et de surprises à découvrir au fil des jours à venir. Cette année, Ajaccio place la solidarité au cœur de l’esprit de Noël.



Les illuminations seront activées dès ce lundi 30 novembre sur les sites emblématiques de la ville et dans les quartiers. Rues, ronds-points, ciels étoilés, monuments éclairés se parent de féérie et rappellent que Noël est aussi la fête du retour de la lumière.

Le pourtour de la place du Diamant (place de Gaulle) bénéficiera d’un éclairage spécial sur les façades des immeubles. Et le grand sapin de Noël scintillera comme chaque année sur la place.



Des décorations parsèment les rues du centre-ville de centaines de cadeaux emmaillotés et des chalets ont été installés sur la place Marc Marcangeli (face à La Poste) et la Piazzetta. A l’intérieur se jouent de petites scènes animées par des automates pour émerveiller les enfants et amuser les plus grands au cours de leur achats de cadeaux en centre-ville.



L'esprit de solidarité

« Le service des festivités a anticipé des formats d’animations adaptés à la situation sanitaire et le moins contraignant possible pour nos concitoyens, tout en essayant de préserver la magie de Noël pour les enfants, explique Christophe Mondoloni adjoint délégué aux festivités. La période de Noël étant essentielle pour nos commerçants et pour la vie du centre-ville, nous avons imaginé une nouvelle animation. Ainsi l'événement phare pour Natale In Aiacciu 2020, est le grand concours de photos Facebook et Instagram organisé par la Ville en partenariat avec la M3E, la CCI et la Facca auquel tout un chacun est invité à participer en solidarité, 10 000 euros seront ainsi reversés dans l’économie locale »

Selfie inédit avec le Père Noël

Place Foch : Le Père Noël dans le salon Napoléonien

Rue Fesch : Le père Noël au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rue Fesch : U Borgu : Le Père Noël dans le salon Napoléonien et ses cadeaux

Cours Napoléon : Le Père Noël au Casone

Cours Napoléon : Le Père Noël sur la place du Diamant

Rue Emmanuel Arène (côté La Marge) : Le Père Noël sur la place Foch

Place du Diamant : une création de l’artiste Faustine Poingt Petits et grands pourront se prêter au jeu du selfie devant des photos inédites du Père Noël en visite à Ajaccio. Un grand jeu concours #NataleInAiacciu est organisé du 1er au 23 décembre inclus en parallèle sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (voir ci-dessous). Sept points sont proposés pour ces décors de fond originaux :

​La Ville soutien ses commerçants



Petits et plus grands participez ! De belles surprises sont à gagner ! (voir règlement ci-dessous). Et selon quelques sources bien informées, on apprend que pour soutenir l’action de la Ville en faveur des commerçants quelques personnalités poseront aussi avec le Père Noël de Natale In Aiacciu. Oh ! Oh ! Oh !



En jeu : 200 gagnants recevront un chèque de 50€ en remboursement de leurs achats de Noël.

Une seule condition pour gagner : acheter sur la commune d’Ajaccio dans un commerce de proximité dit « non essentiel » (Cf. règlement) !



SI vous ne souhaitez pas jouer, mais sensible à cette action, vous pouvez la soutenir et le montrer. Une photo, un vidéo et des tags

#NataleInAiacciu

#CumpruInAiacciu

#SulidaritaAiaccina

#CitadAiacciu

#SoutienAuxComercesAjacciens

#SoutienAuxCommercesDeProximité Et pour faire boule de neige, les photos du Père Noël servent de décor au grand jeu concours photo #NataleInAiacciu organisé par la Ville d’Ajaccio en soutien aux commerçants de proximité.Petits et plus grands participez ! De belles surprises sont à gagner ! (voir règlement ci-dessous). Et selon quelques sources bien informées, on apprend que pour soutenir l’action de la Ville en faveur des commerçants quelques personnalités poseront aussi avec le Père Noël de Natale In Aiacciu.





Le règlement du jeu concours photos sur les réseaux sociaux RÈGLEMENT DU JEU PHOTOS #NATALEINAIACCIU INSTAGRAM ET FACEBOOK ORGANISÉ PAR LA VILLE D’AJACCIO DU 1ER AU 23 DECEMBRE 2020

ARTICLE 1 : COLLECTIVITE ORGANISATRICE

La Ville d’Ajaccio située Avenue Antoine Serafini – BP 612 - 20304 Ajaccio, organise du 1er au 23 décembre 2020 inclus un jeu gratuit et sans obligation d’achat sur Instagram et Facebook.

Ce jeu est ouvert à toute personne majeure et aux mineurs avec le consentement des parents.



ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France. La Ville d’Ajaccio attire l’attention sur le fait que toute personne mineure participant au jeu est réputée participer sous le contrôle et avec le consentement de ses parents ou du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale, ou à défaut, de son/ses tuteur(s) légaux.

Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non conforme au règlement ou reçue après la date du jeu sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination du participant. De même, toute participation où il est constatée l’utilisation de bot (multiples inscriptions informatiques réalisées de manière automatique et répétitive à partir d’une même adresse IP) sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination du/des participants.



1 participation maximum par « personne » et sur « 1 seul réseau » – le participant aura le choix de jouer soit sur Facebook soit sur Instagram (même nom, même prénom, même adresse et/ou numéro de téléphone mobile et/ou compte Instagram et Facebook, adresse e-mail), pendant toute la durée du jeu. Le non-respect de ces conditions entraînera la non-éligibilité des participants.



ARTICLE 3 : MODALITÉS DU JEU



Le principe et l’organisation de ce jeu sont les suivants :



Le jeu se déroule du 1er au 23 décembre 2020 inclus.



Les tirages au sort qui désigneront les gagnants auront lieu à 20h le dimanche 13 décembre et le mercredi 23 décembre 2020 parmi tous les participants éligibles, après :



-1 : avoir liké la page Facebook « Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu » et/ou s’être abonné au compte « citadaiacciu » sur Instagram



-2 : avoir posté en public sur leur mur Facebook ou leur page Instagram une photo devant un des 7 photobooths installés en Ville dont voici les lieux d’implantation : Place Foch Entrée de la Rue Fesch Rue Fesch En bas du Cours Napoléon Cours Napoléon Rue Arène Place de Gaulle

-3 : avoir accompagné la photo du Hashtag #NataleInAiacciu

Après tirages au sort 200 gagnants recevront un remboursement de 50 euros par chèque sur leurs achats de Noël effectués entre le 1er décembre et le 23 décembre sur le territoire de la Ville d’Ajaccio.

Le ticket de caisse doit être envoyé à l’adresse mail :

Liste des achats effectués dans un commerce de proximité qui pourront être remboursés :



-Vêtements

-Chaussures

-Jouets

-Electronique

-Electroménager

-Quincaillerie

-Bricolage

-Coutellerie

-Articles pour animaux

-Bijouterie

-Parfumerie

-Maquillage

-Frais de mise en beauté (coiffeur, esthéticienne…)

-Livres, DVD, musique

-Carte cadeau (activités sportives, de loisirs, culturelles…)

-Fleurs

-Ameublement

-Décoration

-Restaurants organisant le Click&collect

-Epiceries fines



Le retrait du chèque de remboursement se fera dans les locaux de la SPL M3E situés

Immeuble Castellani – 4 Avenue du Mont Thabor – 20090 Ajaccio à compter du :



-jeudi 17 décembre 2020 pour les 100 gagnants tirés au sort le dimanche 13 décembre

-lundi 04 janvier 2021 pour les 100 gagnants tirés au sort le mercredi 23 décembre



ARTICLE 4 : RÉSULTATS

Les tirages au sort qui désigneront les gagnants auront lieu à 20h le dimanche 13 décembre et le mercredi 23 décembre 2020 parmi tous les participants éligibles.



Dotation mise en jeu :

Les 200 gagnants désignés lors du tirage au sort se verront notifier leur gain sur le site de la Ville d’Ajaccio :



Si, dans les 7 jours suivant leur notification sur le site de la Ville, le gagnant tiré au sort n’a pas répondu à la Ville d’Ajaccio, il sera considéré comme ayant renoncé à la dotation concernée et celle-ci sera considérée comme annulée et remise en jeu.



Les informations demandées par mails sont nécessaires à l’organisation du Jeu et à l’attribution des gains aux gagnants. Elles sont exclusivement destinées à la Ville d’Ajaccio uniquement dans le cadre du Jeu et ne seront pas utilisées à d’autres fins. Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’il ne réponde pas aux critères du présent règlement, son lot ne lui serait pas attribué. Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation.

Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du participant. L’auteur d’une telle participation devra, le cas échéant, procéder au remboursement du lot qui lui a été envoyé dans le cadre du Grand jeu « JEU PHOTOS #NATALEINAIACIU INSTAGRAM ET FACEBOOK», ce remboursement devra être adressé à la SPL M3E. Il ne sera attribué aucune dotation en espèces.



En cas de force majeure ou si des circonstances l’exigent, la Ville d’Ajaccio se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et de valeur équivalente. Les gagnants ne pourront prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou demander son échange contre d’autres biens et services.



Toute inscription incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la participation. Le gagnant non éligible (ayant renoncé à la dotation de manière expresse ou tacite, fausse déclaration, plusieurs gagnants par foyers, plusieurs participations par personne) ne se verra pas attribuer le lot et le lot non-distribué ne sera pas réaffecté à un autre participant. Le lot sera donc considéré comme annulé et remis en jeu.



Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son auteur, la Ville d’Ajaccio se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et envoyée à l’adresse du jeu et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la clôture du jeu.



ARTICLE 5 : RETRAIT DU LOT

Après réception du ticket de caisse et des coordonnées des gagnants, le retrait du chèque de remboursement se fera dans les locaux de la SPL M3E situés :



Immeuble Castellani – 4 Avenue du Mont Thabor – 20090 Ajaccio

Téléphone : 04 95 10 15 25



Horaires d’ouverture au public



Lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 11h30

Fermé le vendredi 25 décembre et le vendredi 1er janvier



-Dès le jeudi 17 décembre 2020 pour les gagnants tirés au sort le dimanche 13 décembre 2020

-Dès le lundi 04 janvier 2021 pour les gagnants tirés au sort le dimanche 23 décembre 2020

Le gagnant devra être muni de sa carte d’identité et se conformer au protocole sanitaire en vigueur et au respect des gestes barrières.





ARTICLE 6 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Dans le cadre de l’organisation de ce jeu, la Ville d’Ajaccio pouvant être amenée à

saisir informatiquement les coordonnées des participants, elle s’engage à donner aux

informations ainsi recueillies un caractère strictement confidentiel et exempt de toute

divulgation à l’exception de l’image et de l’identité des gagnants qui auront été désignés par le tirage au sort.

Toutes précautions utiles seront prises par la Ville d’Ajaccio afin de préserver la

sécurité des informations et afin d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non-autorisés.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 No 7817, tout participant dispose

d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition au traitement de ses données

personnelles. Il pourra s’opposer à ce que les informations le concernant fassent l’objet d’un traitement, renonçant ainsi expressément à la participation au Jeu. Pour exercer leurs droits,

les participants devront adresser leur demande écrite auprès de la Ville d’Ajaccio à

l’adresse suivante :



ARTICLE 7 : COPIE DU REGLEMENT

Le présent règlement est disponible sur le site de la Ville et/ou adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite auprès de la Ville d’Ajaccio à l’adresse suivante : Hôtel de ville, Chefferie de Cabinet, Avenue Antoine Serafini, BP 612 – 20304 Ajaccio



ARTICLE 8 : INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.

La Ville d’Ajaccio ne saurait être tenue pour responsable si pour des raisons

indépendantes de sa volonté, l’opération devait être modifiée, reportée, annulée partiellement ou totalement.

La Ville d’Ajaccio pourrait, de plein droit, être amenée à annuler le tirage au sort du jour

en raison de sa défaillance et réorganiser le tirage ultérieurement. Par ailleurs, elle ne saurait être tenue pour responsable s’il survient un dysfonctionnement lors du

tirage au sort ou de la participation sur Instagram ou Facebook: bug, virus, problème technique, intervention non autorisée, fraude…



ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE

Le présent règlement est soumis à la loi française ;

En cas de litige, né de l'application ou de l'interprétation du présent règlement, la Ville organisatrice et le participant au jeu s'engagent à épuiser toutes les voies de conciliation possibles, avant de saisir le tribunal judiciaire d’Ajaccio.

