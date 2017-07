Napoléon retourne à l'école..Sampiero Napuliò volta à a scola... Sampieru

Napoléon Bonaparte , son enfance ajaccienne, ses rêves, son ambition, son caractère, sa famille. Dans le cadre du projet "Napoléon Bonaparte retourne à l'école" durant les Temps d’activités Périscolaires, une quinzaine d'enfants de l'école Sampiero est montée sur les planches. Un travail de 9 mois, qui aura permis à ces enfants de s'initier au théâtre mais aussi d' appréhender l'histoire du jeune ajaccien devenu Empereur.

Cette pièce de 45 minutes en quatre actes a révélé des talents et ravi les parents qui à en croire les murmures "ne s'attendaient pas du tout à ça. " Une telle aventure a été possible grâce à l'investissement des équipes des intervenants et de l'équipe périscolaire dirigéepar josiane Vinceleoni qui apporte son précieux soutien matériel et émotionnel.

Texte écrit , adapté et mis en scène par Jean-Christophe Mazzoni,

costumes réalisés et adaptés par Agnès Dary et Josiane Vinceleoni

Chants travaillés avec l'équipe périscolaire

Direction BAFD: Angelina Franceschini



Napoléon retourne aussi ... à l'école Forcioli Cont, Résidence des Iles et Cannes Cette thématique initiée par le chef du projet napoléonien de la Ville d’Ajaccio et soutenue par la Direction Education et Vie Scolaire, a pour but de remettre l’histoire napoléonienne à l’honneur.



Du côté de l’école élémentaire des Cannes, directrice BAFD Antonia MAROSELLI et responsable périscolaire Marie-Jeanne CASU, une fête retraçant les différentes actions menées durant l’année a été proposée

Au programme, une exposition de peintures et dessins réalisés par les enfants avec l’intervenante TAP Maddy Chiari association Peintre en herbe et du personnage Napoléon confectionné en papier mâché avec l’intervenant périscolaire Jean-Michel Manenti et les animateurs de la Maison de Quartier des Cannes.

Les enfants ont réalisé une danse chorégraphiée par l’intervenante TAP Sylvie Medhi de l’association Bastringue. Ils ont proposé également des chants travaillés avec l’équipe périscolaire.





Exposoitions Napoléoniennes Le TAP de l’école Forcioli Conti, responsable périscolaire Nicole Motta, exposera sa peinture sur le thème de Napoléon lors de la kermesse scolaire du vendredi 30 juin 2017.



Le TAP de l’école élémentaire Résidence des Iles, directrice BAFD Marjorie Guignot et responsable périscolaire Caroline Rocca, présenteront dans l’école des dessins réalisés par les enfants inscrits au TAP avec l’intervenante Marie ROUFFY sur le thème « Napoléon dans un lieu insolite ».







