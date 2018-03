Napoléon à l'école Napuliò in iscola



La figure de Napoléon est nécessaire au développement de l’identité de notre ville autour de son passé glorieux et l’idée phare du programme « Napoléon retourne à l’école » est d’approfondir la part dédiée à l’histoire napoléonienne dans les programmes scolaires. D’ailleurs, notre Direction des Patrimoines a élaboré un outil pédagogique déjà testé sur le temps périscolaire et, cette année, l’animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio a été sollicité par des professeurs des écoles (madame Géraldine Mondoloni et monsieur Michel Seta) pour des interventions sur les sites de Saint-Jean et de Castellucciu.



Profondément ludique, cet outil, inspiré de la méthode Montessori, a pour ambition d’éveiller chez les plus jeunes la fierté d’être Ajaccien, de permettre l’appropriation de l’histoire et du patrimoine napoléonien de notre ville et, pourquoi pas, d’initier des projets de vie inspirés de la réussite de la famille Bonaparte.



Les interventions autour de l’histoire napoléonienne s’adressent aux enfants mais aussi aux professeurs des écoles susceptibles de pérenniser l’action au fil des années. Cette action est participative et permet l’échange entre les intervenants et les enfants afin d’activer le processus de « pensée magique » et d’activité créatrice. Chaque intervention en milieu scolaire est basée sur l’image et l’analyse symbolique de l’épopée napoléonienne et il ne s’agit pas de cours d’histoire au sens strict.



L’objectif est de présenter Napoléon Bonaparte sous l’angle d’un héros (dans le sens d’un enfant issu d’un milieu ordinaire accomplissant des actions extraordinaires une fois arrivé à l’âge adulte) à travers trois étapes fondamentales : ses années de jeunesse avec son intégration difficile sur le Continent et ses premiers malheurs en Corse, la conquête et l’exercice du pouvoir absolu liés à son invincibilité sur le champ de bataille, sa chute et la construction de sa légende sur l’île de Sainte-Hélène où il dira d’ailleurs, avant de mourir : « Quel roman que ma vie » !





