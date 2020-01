« Mythes grecs mis en images » au Palais Fesch Seria di cinqui cunfarenzi annant'à a mitulugia greca à u museu Fesch à partasi da u 5 di marzu à 6 ori di sera



Nouveau cycle de cours organisé par l'École du Louvre et le Palais Fesch À quoi sert la mythologie ? De quoi parle-t-elle ? Comment les images traduisent-elles ces récits, et à quoi servent ces images ? La mythologie classique n’a cessé d’occuper l’imagination des anciens et des modernes, d’Homère à James Joyce, de Phidias à Picasso. Cette série de conférences vise à orienter le spectateur dans un univers poétique foisonnant, en prenant pour point de référence la céramique grecque, tout en ouvrant sur l’autre regard, celui produit par la réception moderne de ces mêmes mythes.

Intervenant : François Lissarrague, directeur d'études émérite, École des Hautes Études en Sciences Sociales

Jour et horaire : jeudi (5 séances : 18h00 - 19h30).

Lieu : Palais Fesch, musée des Beaux-Arts, Ajaccio

Début du cours : jeudi 5 mars 2020 Jeudi 5 mars 2020, 18h00 Qui est qui ? Figurer les dieux Jeudi 12 mars 2020, 18h00 Les Amours des dieux. Métamorphoses de Zeus Jeudi 19 mars 2020, 18h00 Héraclès, le héros de tous les dangers Jeudi 26 mars 2020, 18h00 La guerre de Troie a bien eu lieu Jeudi 2 avril 2020, 18h00 Le voyage d'Ulysse Pour vous inscrire en ligne : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions/ajaccio



