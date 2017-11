Muvipass vous offre un Noël Impérial C’est déjà noël ! La CAPA, la ville d’Ajaccio et les Chemins de Fer Corse vous offrent la gratuité des transports tous les week end de décembre du 2 au 31 décembre dans les bus, les navettes maritime Ajaccio-Porticcio et ferroviaire Mezzana–Ajaccio.



Pour récupérer ce précieux sésame, rien de plus facile tant les points de distribution sont nombreux.

Pour toucher le plus large public non habitué des transports en commun, il a été retenu cette année 3 modes de distribution :





Les parkings du centre ville

Près de 20 000 Muvipass seront distribués sur les parkings du centre ville* du 30 novembre au 16 décembre, du lundi au samedi de 16h à 19h (* Marconajo, Diamant, Palais des congrès (CCI2A), Amirauté)

Les commerçants du centre ville

Près de 20 000 Muvipass seront distribués par les commerçants du centre ville et par les animateurs du stand Alta Frequenza situé sur le marché de Noël d’Ajaccio

Les mairies et établissements publics

Près de 5000 muvipass seront distribués par la CAPA (18 rue Comte de Marbeuf, Ajaccio), l’agence commerciale Muvitarra (75 cours Napoléon) et ses dépositaires, à la gare CFC, les mairies de la CAPA (Afa, Alata, Ajaccio, Appietto, Cuttoli, Peri, Sarrola, Tavaco, Valle di Mezzana, Villanova), quelques mairies de la rive sud, les offices de tourismes du Pays Ajaccien et de la rive sud





Avec mon pass, je me déplace gratuitement et en illimité les samedis et dimanches du 2 au 31 décembre en bus, en navette maritime et en navette ferroviaire.



