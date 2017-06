Musique Mardi 13 juin AJACCIO A L’HEURE NAPOLITAINE…. NEAPOLIS ENSEMBLE Musica napulitana, marti u 13 di ghjungnu à u Spaziu Diamanti à 8 ori è mezu

Mardi 13 juin 20h30

Espace Diamant

Tarif B



AJACCIO A L’HEURE NAPOLITAINE…



En prélude à la grande exposition de l’été au Palais Fesch à partir de juin 2017, consacrée à Caroline Bonaparte qui régna sur Naples après son frère Joseph et avant son mari Joachim Murat , Ajaccio se donne un air napolitain …

Ainsi NAPOLEON INVITE NAPLES du 7 au 9 avril 2017, avec des films, des conférences, une exposition :

Valoriser l’héritage napoléonien à travers les différentes cultures européennes, la communication politique, la propagande artistique, et la représentation du pouvoir au cinéma, tel est le propos de Napoléon invite. La toile de fond de cette histoire napolitaine est l’affrontement entre les Napoléonides et les Bourbons, entre une monarchie réactionnaire ayant néanmoins une assise populaire et ceux que les Napolitains éclairés voyaient comme les héritiers de la Révolution. Mais la Naples du temps des Bonaparte c’est aussi Nelson et lady Hamilton, la San Felice, les fouilles de Pompéi et même le livret de la Tosca…



NEAPOLIS ENSEMBLE

Trois siècles de musique populaire à Naples



Le Neapolis Ensemble fait revivre les chants traditionnels napolitains et se donne la liberté de la modernité. Flûtes, guitares, mandolines, percussions et surtout la voie sensuelle chaude et lumineuse de Maria Marone, et cinq musiciens revisitent un répertoire plein de rythmes et de couleurs. (…) affaires de brigands, de luttes sociales, de bains sanglants durant l’unification italienne ou d’amours impossibles… C’est toute l’histoire d’une cité qui se raconte avec grâce et fait vibrer la salle au rythme de la démesure napolitaine.



Ce spectacle prodigieux nous rappelle que les Napolitains sont, comme les Russes, faits de violentes contradictions émotionnelles, tout à la fois remplis d’exaltation, puis d’un coup, capables de sombrer dans une humeur noire qui nous arrache des larmes. Superbe ! Le Figaro





Voix Maria Marone, Guitares Marcello Vitale, Violoncelle Wally Pituello, Mandola Marcello Gentile, Flûtes Fabio Soriano, Percussions Raffaele Filaci



