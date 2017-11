Musique Corse : Zamballarana Viniti à fistighjà i vinti anni di u gruppu Zamballarana incù noscu !

2017, Zamballarana a 20 ans ! Venez fêter avec nous cet anniversaire !

Zamballarana dà un soffiu novu à i canti corsi. Amichi cari ligati incù u sensu di a festa è di a musica, sti cumedienti invitanu a ghjente à sparte u so imaginariu !





Espace Diamant

Musique

Tarif B

1ère partie : Baina Project





Né en Corse et créé par Jérôme Casalonga dans le lieu mythique de A Casa Musicale de Pigna berceau d’échanges et de foisonnement créatif, le groupe au nom qui rebondit fait danser les mots et les

sonorités de la musique corse depuis deux décennies!

Explorateurs de singuliers mélanges, ces saltimbanques réinventent, créent, tissant les sons et métissant les genres, colorant les modes, étirant les harmonies… Dans un ballet polyphonique et poétique,

chansons, sons et chants entrent en scène : la voix, la clarinette, les percussions et le saxophone de Jérôme Casalonga, auteur compositeur de la plupart des textes et musiques. La voix, le violon et

la trompette de Laurent Barbolosi. L’accordéon de Jérémy Lohier, la batterie et le balafon de Vincent Geraldi, la basse de Marcel Geraldi…



Zamballarana face ballà e parolle, e mode è l’armunie di a musica corsa dipoi st’isula à mezu à u Mediterraniu chì sumineghja latinità è mischiume.

Zamballarana hà dighjà sunatu girendu pà stu mondu (Ungria, Italia, Ostria…) pà sparte e so idee in un slanciu d’amicizia… ma sopratuttu di festa !

Dettu u so nome ci dà a brama di ballà ! Una musica calda è culurita, incù e so voce sputiche è pulifoniche. Un bellu mischiu di strumenti tradiziunali è di strumenti d’oghje…



