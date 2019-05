Mouvement de Grève dans les crèches municipales jeudi 23 mai 2019 Un muvimentu di greva in i ciucciaghji di a cità hè privistu ghjovi u 23 di maghju

Un préavis de grève pour le jeudi 23 mai a été déposé par le personnel petite enfance pour soutenir les revendications du mouvement "pas de bébés à la consigne" , revendications qui visent " à empêcher le projet de réforme des modes d'accueil petite enfance qui pourrait occasionner une dégradation de la qualité de l'accueil"







Certaines crèches ne pourront pas accueillir les enfants:

1 - Crèche des Haras

2 - Crèche du Parc Berthault : sections de smoyens et des grands (l'accueil des bébés se fera normalement)



Plus d'informations :

Direction de la petite enfance

04 95 23 39 63



