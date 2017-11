Montage de la patinoire et des chalets de Noël restriction de stationnement Avenue De Paris et Cours Grandval Dans le cadre du montage de la patinoire et des chalets de Noël, à compter du dimanche 26 novembre à 22h00 et ce jusqu'au jeudi 30 novembre à 22h00, le stationnement sera règlementé comme suit:

- Stationnement interdit:

- Avenue de Paris: A hauteur de l'intersection Rue Maréchal Ornano, côté droit sens sortant, sur trois emplacements.

- Cours Grandval: A hauteur de l'intersection Rue Maréchal Ornano, côté droit sens sortant, sur trois emplacements.





17-4090 montage chalets de noël et patinoire.pdf (456.47 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer