Mondial FootVolley d'Ajaccio 7, 8 et 9 juillet 2017

MONDIAL FOOT VOLLEY D’AJACCIO 7, 8 et 9 juillet 2017



Le « Mondial Foot Volley d’Ajaccio » est un tournoi « open » qui se déroulera les 7, 8 et 9 juillet 2017 sur la place Miot à Ajaccio, Pascal Olmeta en sera le parrain.



Ce projet porté par l’Association « Ajaccio Futevolei », en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, veut s’inscrire dans la durée et ainsi faire d’Ajaccio une étape annuelle incontournable du « Tournoi Mondial Open de Footvolley ».

Les partenaires majeurs : la Ville d’Ajaccio, le Conseil Départemental de la Corse du Sud, le GFCA Football et les sociétés Raffalli BTP et SGBC (Société des Granulats et Bétons Corses).



La WEBTV « One Place 2B » retransmettra les matchs en direct et en replay et réalisera des interviews, des reportages et un montage promotionnel, le magazine France Football, qui a présenté le tournoi dans ses pages, réalisera aussi un reportage (ainsi que plusieurs médias régionaux et nationaux).



L’évènement de déroulera en centre ville (et en front de mer…) sur la place Miot, lieu de regroupement des ajacciens petits et grands et recevant la plupart des évènements majeurs d’Ajaccio.

A cette occasion, 250 tonnes de sable seront déposées par la SGBC afin que la société Raffalli BTP réalise le stade qui mesurera 25 mètres de long sur 15 mètres de large sur une épaisseur de 40 centimètres de sable de la meilleure qualité.

La municipalité mettra à disposition ses moyens humains et techniques en plus des tribunes qui accueilleront environ 600 personnes.



Le tournoi accueillera 24 équipes, soit 48 joueurs, dont les meilleures mondiaux de la discipline : le Brésil et le Paraguay, ainsi que l’Argentine, la Finlande, le Canada, la Russie, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la France, et 7 équipes insulaires dont l’équipe de Piana championne d’Europe en titre.



Les 3 journées se dérouleront comme suit :

le 7/07 de 10h à 14h : « initiation pour tous » : les joueurs brésiliens initieront les enfants et ados des différents quartiers de la ville, notamment des quartiers prioritaires par le biais des associations et centres sociaux ; de 16h à 22h : matchs de poules

le 8/07 de 10h à 22h : matchs de poules

le 9/07 de 10h à 22h : 8ème de finales, quarts de finales, demies finales et finale



Soit, 60 matchs de poules et 15 matchs de phase finale.



Les matchs de poules se joueront en 1 set de 15 points (et 2 points d’écart) et les matchs de phases finales en 2 sets de 18 points (et 2 points d’écart).



Par ailleurs durant les 3 jours, 3 écoles de danse ajacciennes présenteront leurs chorégraphies pendant les temps morts ; des matchs exhibitions des joueurs professionnels du GFCA Football et GFCA Volley Ball en avant tournoi ; remise des trophées par Monsieur le Député Maire de la Ville d’Ajaccio vers 22 heures le 9 juillet.