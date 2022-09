Mon prof est un Troll

La compagnie La souricière s’empare d’une des oeuvres phares de l’immense dramaturge anglais Dennis Kelly.

Un formidable moment de théâtre pour petits et grands !



Alice et Max sont deux enfants turbulents.Pas une bêtise ne leur échappe pour faire tourner en bourrique leur institutrice.

Elle finit par rendre les armes, et séjourner en maison de repos pour dépression nerveuse.

Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Il règne sans pitié sur l’école en forçant les élèves à travailler toute la journée

dans une mine d’or.

À la moindre incartade, les garnements sont dévorés par la créature. Alice et Max tentent de se rebiffer mais les adultes ne semblent pas prendre au sérieux leur détresse. Ni leur maman, ni l’inspecteur des écoles, ni l’agent de police…et encore moins le Président de la République.

Ils désespèrent d’être entendus, jusqu’à ce que sorte de leurs

cerveaux une brillante idée…



De

Dennis Kelly



Vincent Franchi

Mise en scène

et scénographie

Pauline Sales et

Philippe Le Moine

Traduction

Cécile Petit et

Nicolas Violin

Distribution

Maëlle Charpin

Assistanat à la mise

en scène

Léo Grosperrin

Lumières et

régie générale

Eric Petit

Création sonore

Atelier Vierano

Construction décor

Mozaïc