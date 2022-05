Molière in lingua corsa, 30 et 31 mai U 30 è u 31 di maghju à u Spaziu Dimante : 2 pezze di teatru in lingua corsa saranu prugrammate pà i 400 anni di Molière.

Intrata gratisi !





SPAZIU DIAMANTE :

U 30 di maghju à 8 ore è mezu "Spassighjate cù e preziose ridicule" sarà ghjucata da a truppa di "U teatrinu" di Guy Cimino

U 31 di maghju à 8 ore è mezu "Malatu in capu" sarà ghjucata da a truppa "Unità teatrale" di Jean pierre Lanfranchi

Intrata di rigalu



