Mois sans Tabac, en novembre on arrête ensemble Prima causa di murtalità, in Francia, u tabaccu tomba 75 000 parsona à l'annu. Nuvembre, mese senza tabaccu.

1ère cause de mortalité évitable, le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année. Le dispositif Mois Sans Tabac mise donc sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant un mois, en novembre : un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer définitivement. En effet, l’abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité). Avec pour objectif d’inciter un maximum de fumeurs à participer à ce défi et de les soutenir dans leur sevrage, Santé publique France souhaite mobiliser toute la société dès le mois d’octobre.









"Les femmes et le tabagisme, si on en parlait aujourd'hui" mercredi 6 novembre place du diamant L'ANPAA Corse, la CPAM de Corse du sud organisent une manifestation pour vous faire rencontrer les professionnels de santé. D'autres partenaires seront présents dans le cadre de cette action de prévention : CH Castelluccio, ELSA, ARS, Collectivité de corse, mairie d'Ajaccio, sage-femme, diététicienne, bénévoles, jeunes collégiennes pour distribuer des goodies, école de danse Orchidée sauvage.



La prévalence tabagique chez les femmes est élevée, inversons la tendance : venez échanger, rencontrer les professionnels, comprendre...en toute convivialité.

La moitié des fumeurs souhaitent arrêter, rendez-vous donc le 6 novembre à Ajaccio au kiosque du Diamant et d'ici là pensez au défi collectif : "En novembre, on arrête ensemble", "je participe au défi du 1 au 30/11/2019", le temps de me laisser le plaisir de voir les bénéfices de l'arrêt sur 30 jours, vous multiplierez ainsi par cinq vos chances d'arrêter définitivement.



Rendez-vous au kiosque de la place du diamant à partir de 10 heures le 6 novembre :

4 stands d'information sur le sevrage tabagique

11h conférence Périnatalité et tabac

12h conférence Diététique et tabac

14h Flash mob



Tour de Corse du mois sans tabac Dans le cadre du déploiement du dispositif sur le territoire, l’ANPAA Corse organise le Tour de Corse du mois sans tabac 2019.

Un départ le 1/11, un retour de 28/11 et différents lieux où vous pourrez rencontrer des professionnels de santé. N’hésitez pas à vous y rendre. De la convivialité, des goodies et surtout de nombreux conseils dans le cadre du sevrage tabagique !

Programme :



1er novembre de 10h à 12h à la Parata "Balade aux îles sanguinaires" Café de bienvenue offert.



7 novembre 9h30 à 13h au Pôle de santé pluridisciplinaire de Cargèse



12 novembre de 10h à 16h à l'Espace culturel de la Mairie de Porto-Vecchio



14 novembre de 10h à 13h à la Maison De Santé rurale pluridisciplinaire de Levie



18 novembre de 10h à 16h à la Maison De Santé de l'Ile Rousse



28 novembre de 10h à 16h à l'université de Corte faculté des lettres.







Programme :1er novembre de 10h à 12h à la Parata "Balade aux îles sanguinaires" Café de bienvenue offert.7 novembre 9h30 à 13h au Pôle de santé pluridisciplinaire de Cargèse12 novembre de 10h à 16h à l'Espace culturel de la Mairie de Porto-Vecchio14 novembre de 10h à 13h à la Maison De Santé rurale pluridisciplinaire de Levie18 novembre de 10h à 16h à la Maison De Santé de l'Ile Rousse28 novembre de 10h à 16h à l'université de Corte faculté des lettres.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer