Modification de la circulation dans les rues Lorenzo Vero et Major Lambroschini à compter du 6 août À partasi da u 6 d'aostu, a circulazioni scambia in i stretti Lorenzo Vero è Major Lambroschini



Dans le cadre de travaux de rénovation du bâtiment de la Direction du Service Informatique de la Ville d'Ajaccio, le sens de la circulation dans les rues Lorenzo Vero et Major Lambroschini sera inversé à compter du lundi 6 août et ce jusqu'au 25 août.

Les véhicules provenant de la partie basse de la rue Lorenzo Vero et de la rue Ottavy seront autorisés à tourner à gauche pour emprunter la rue Major Lambroschini.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-2784_LORENZO VERO.pdf (633.62 Ko)



