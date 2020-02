Mise à jour : Dispositions prises par l'État dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (COVID-19) Il convient tout d’abord de rappeler qu’à ce jour, les zones d’exposition à risque identifiées par l’Organisation Mondiale de la Santé sont : la Chine (continentale, Hong Kong et Macao), la Corée du Sud, Singapour, et pour l’Europe, les régions de Lombardie et de Vénétie. En Italie, 14 communes sont confinées afin d’éviter la propagation du virus. En France, une douzaine de cas ont été répertoriées à ce jour, mais il est probable que de nouveaux cas apparaîtront.



La stratégie de lutte contre l’épidémie vise en premier lieu à ralentir l’introduction et la propagation du virus sur le territoire national. Elle repose sur la détection précoce et la prise en charge rapide de tous les patients atteints par la malade et de leurs contacts. Le Gouvernement a souhaité que chaque département dispose d’un hôpital capable de prendre en charge des patients. En Corse, les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia ont été retenus pour accueillir des personnes potentiellement infectées et mettront en place le cas échéant un parcours de prise en charge spécifique garantissant l’isolement de ces patients.

Ces établissements disposent d’ores et déjà des capacités de diagnostic, de test et de prise en charge nécessaires à l’accueil de ces patients dans les meilleures conditions.



RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES POUR LES PERSONNES REVENANT D’UN SEJOUR DANS UNE ZONE D’EXPOSITION A RISQUE :

Les personnes de retour de la province chinoise du HUBEI (zones dîte « rouge ») ont fait l’objet d’une mesure de quatorzaine stricte. Nous préconisons par ailleurs aux personnes revenant des autres régions de Chine, de Corée-du-Sud, de Singapour, et des régions de Lombardie et Vénétie en Italie*, de réduire leurs contacts sociaux non-indispensables et de porter un masque anti-projection, pendant 14 jours. Pour ces mêmes personnes, il est préconisé de :

- Surveiller votre température, 2 fois par jour ;

- Surveiller l’apparition des symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à

respirer…) ;

- Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;

- Éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades

chroniques, personnes âgées…) ;

- Éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux,

maternités, structures d’hébergements pour personnes âgées…) ;

- Éviter toute sortie non-indispensable (grand rassemblement, restaurants,

cinéma…) ;

En cas de signe d’infection respiratoire, de fièvre ou sensation de fièvre, dans

les 14 jours suivants leur retour, il convient de faire appel au 15 en signalant le

voyage, sans se rendre aux urgences, ni chez leur médecin traitant et en

évitant tout contact avec son entourage.



POUR LES PERSONNES PENSANT SE DEPLACER VERS LES ZONES A RISQUE :

En France, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères recommande de reporter tout déplacement vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel.



INFORMATIONS

Des informations resteront diffusées, en temps réel, aux professionnels de santé, au grand public et à tous ceux qui voyagent via des aéroports.

Un n° vert national est mis en place pour obtenir des informations générales sur le COVID-19 : numéro vert 0 800 130 000.

Toutes les informations sont disponibles sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarités-santé.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus et sur le site du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

La lutte contre cette épidémie repose sur la bonne diffusion et la stricte application des recommandations, qui évolueront au rythme des connaissances scientifiques. Nous vous appelons également à la plus grande vigilance face à la propagation de fausses-nouvelles et aux risques de discriminations à l’encontre des communautés d’origines asiatiques vivant sur notre territoire.



ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES

Pour les enfants et personnels de l’Éducation Nationale revenants des zones à risques, il est préconisé de ne pas se rendre dans les crèches, écoles, collèges et lycées, pendant les 14 jours suivants leur retour.



*Cette liste de pays et régions concernés est susceptible d’être actualisée à tout moment, selon l’évolution de la situation épidémiologique.





+d'infos

Accueil Envoyer à un ami Imprimer