Mise à disposition de 4 emplacements pour exercer une activité commerciale de vente de sapins dans le cadre des fêtes de Noel du 1er au 24 décembre 2018. Missa à dispusizioni di 4 impiazzamenti pà una attività cumirciali pà venda i pini

La Ville d’Ajaccio envisage de mettre à disposition 10 emplacements sur son territoire, au profit d'opérateurs économiques, pour la vente de chrysanthèmes et autres fleurs liées à ce type de cérémonies du 1er au 24 décembre 2018.

Date de publication : le vendredi 23 novembre 2018

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : Le lundi 3 décembre 2018 à 12h00



Les candidats devront retourner à l’adresse mail commerce@ville-ajaccio.fr ou par courrier à la Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public, pôle gestion du domaine public, 1 rue des 3 Maries 20 000 AJACCIO le formulaire téléchargeable sur le site de la Ville dûment rempli accompagné des pièces obligatoires. Les candidats souhaitant participer devront formuler leurs vœux d’emplacements sur le formulaire.



Les demandes incomplètes et transmises hors délais ne seront pas instruites.



Les candidats devront s’engager à régler la redevance pour occupation du domaine public prévue par la décision municipale numéro 2017/2014 fixant les tarifs et à respecter l’arrêté portant réglementation générale de la vente occasionnelle de fleurs et compositions florales dans le cadre de diverses fêtes sur le domaine public du territoire de la commune d’Ajaccio numéro 2017/2421.).

Le positionnement des candidats sera déterminé sur site par les agents du domaine public lors de l’installation.

Il sera délivré aux permissionnaires un arrêté d’occupation temporaire du domaine public fixant les dates, lieux et conditions de l’occupation.





Retrouvez plus d'informations en téléchargeant le document en pièce jointe. 1. AAPC_domaine public_ VENTE DE SAPINS NOEL 2018.doc (81.5 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer