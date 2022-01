Mise à disposition d’emplacements pour la vente de fleurs de la Saint Valentin In u quatru di a festa di a San Valentinu, a Cità d'Aiacciu voli metta impiazzamenti pà a vendita di fiori annant'à u so tarritoriu

Dans le cadre de la fête de la Saint Valentin la Ville d’Ajaccio envisage de mettre à disposition des emplacements sur son territoire, au profit d'opérateurs économiques, pour la vente de fleurs.



Conditions de délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public :

Le candidat devra proposer de la vente de fleurs et se conformer à l’arrêté portant réglementation générale de la vente occasionnelle de fleurs et compositions florales dans le cadre de diverses fêtes sur le domaine public du territoire de la commune d’Ajaccio numéro 2017/2421, consultable ci-dessous.



Le candidat s'engage à régler la redevance d'occupation du domaine public selon le tarif en vigueur.

L'emplacement exact sera indiqué par le service de la gestion du domaine public de la Ville d’Ajaccio.



Procédure :

Toute demande d’occupation temporaire du domaine public se fait à l’aide du document en téléchargement ci-dessous et doit être adressée à La Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public ,4 Bd Roi Jérôme, 20 000 AJACCIO, par courrier ou courriel à l'adresse suivante : commerce@ville-ajaccio.fr 1. AAPC_domaine public_FETE DE LA SAINT VALENTIN.doc (76.5 Ko)

arrete fleurs.pdf (277.27 Ko)

FICHE DEMANDE D AOT Courte duree.pdf (432.91 Ko)



