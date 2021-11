Mise à disposition d’emplacements dans le cadre de la vente d’oursins du 15 décembre 2021 au 15 avril 2022 A Cità d'Aiacciu voli metta parechji impiazzamenti à dispusizioni pà a vendita di i zini trà u 15 dicembri è u 15 d'aprili

La Ville d’Ajaccio envisage de mettre à disposition plusieurs emplacements pour la vente d’oursins.



Date de publication : le lundi 08 novembre 2021



Date limite de réception des dossiers de candidature : Le mardi 30 novembre 2021 à 12h00.









Les demandes incomplètes ne seront pas instruites.



Les candidats devront s’engager :



- à régler la redevance pour occupation du domaine public prévue par la décision municipale numéro 2019/145 fixant les tarifs



- A respecter le règlement d’occupation du domaine public (arrêté municipal 2017-0056)

- A respecter les mesures sanitaires en vigueur



(cf. document téléchargeable ci-dessous)



Le positionnement des candidats sera déterminé sur site par les agents du domaine public lors de l’installation.

Il sera délivré aux permissionnaires un arrêté d’occupation temporaire du domaine public fixant les dates, lieux et conditions de l’occupation.



L’article L.2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : "Lorsque la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente".

1.0 FICHE DEMANDE D AOT OURSINS.pdf (628.12 Ko)



