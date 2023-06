Mercredi 21 juin 2023 : Une Fête de la Musique au rythme de la mobilité douce Festa di a musica, marcuri u 21 di ghjugnu : una festa sott'à u segnu di a dulcezza

Depuis 1982, la traditionnelle fête de la musique joue sa partition pour annoncer officiellement le début de l’été. C’est à l’occasion de ce grand rassemblement populaire que la Ville d’Ajaccio a choisi de lancer une expérimentation inédite : la piétonnisation de sa ville génoise. Pour la première fois les Ajacciens, retrouverons des rues apaisées et un patrimoine révélé, le tout, dans une ambiance festive et estivale... Tour d’horizon de l’ensemble des animations liées à la fête de la musique en ville.



Le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d’été, la Fête de la Musique est lancée par le Ministère de la Culture à l’initiative de son Ministre de l’époque, Jack Lang. Ce grand rassemblement populaire a pour vocation de faire découvrir le riche paysage musical français. Le principe est d’offrir la chance aux groupes amateurs ou professionnels de pouvoir exprimer leur art dans l’espace public.



Depuis, la Fête de la musique célèbre chaque année l’été et s’organise autour de milliers d’initiatives proposées dans toute la France. Les rues, les parcs, les places, les établissements privés, la musique s’exprime partout lors de ce grand événement.

Programme A l’occasion du lancement de la piétonnisation de la Ville génoise, le pôle événementiel et la Direction des Festivités de la Ville d’Ajaccio a souhaité s’associer à la Fête de la musique pour honorer le lancement du dispositif. Elle organise dès 21h sur la place Foch un concert avec le batteur Philippe Pimenoff et le groupe Monkey Circle ainsi que des déambulations d’artistes dans les rues piétonnes Fesch, Bonaparte et Roi de Rome (cracheurs de feux, danseuses, échassiers, et batukada).



En détails :



18h00 - Départ des artistes de l’Hôtel de Ville : déambulations rue Fesch aller > retour

20h00 - Reprise de la déambulation : Rue Bonaparte > Montée Zevaco maire > Rue Roi de Rome

20h30 - descente vers Foch avec le Maire et les élus jusqu’à la place Foch

20h45 - Final des artistes sur la place Foch

21h00 - Début du concert



Centre-Ville d’Ajaccio

En marge de ces animations, d’autres manifestations sont organisées par nos partenaires :



Au Palais Fesh – Musée des Beaux -Arts en partenariat avec le Conservatoire Henri Tomasi

Le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts en partenariat avec le Conservatoire Henri Tomasi propose trois parcours musicaux et picturaux. L’occasion de découvrir l’Art en musique autour de mélodie de chœurs, de guitares, de clavecin, de chants corses et de chants lyrique.



Au Centre U Borgu

Implanté au coeur du centre-ville, le Borgu, centre d'animation sociale et socioculturelle, propose, outre sa salle d'exposition, un large panel d'activités pour tous les publics : peinture, théâtre, quadrille, cours de Corse, atelier de chants polyphonique, cours de musique.

Pour la fête de la musique, une représentation musicale sera donnée devant le Borgu entre 19h et 23h avec l'atelier de musique du centre dirigé par Olivier Massoni. Il y aura entre autres de la Soul, du fink et du raggea. Ambiance garantie !



Au Centre U Borgu 52 rue Fesch



Préfecture Palais Lantivy

Un concert sera donné par Paul Mancini et son saxo dans les jardins du Palais Lantivy à 18h30, accompagné par l'un de ses musiciens.

Inscription obligatoire à l'adresse : pref-communication@corse-du-sud.gouv.fr.

Accès possible par le cours Napoléon à compter de 18h, sur présentation d'un titre d'identité. Les inscriptions seront closes dès que le nombre de places disponibles sera atteint.



A la Préfecture de Corse - Cours Napoléon – Ajaccio



Quartier des Cannes

La Maison de Quartier des Cannes et la Ville d'Ajaccio propose "LE BAL DES CANNES "

Une animation musicale, chants, ateliers jeux...

Pour les grands et les petits ! Petite restauration sur place !

A partir de 18h00 jusqu'à minuit,

En partenariat avec le collectif des assos du quartier des Cannes : Association Vivre aux Cannes, ASC des Cannes -Aiacciu-, GEM U Scontru , Asc Cannes Ajaccio

Les Jardins des Cannes, École De Pétanque Stade Ludothèque Ajaccio, Un' Anim



Place de l'Agora des Cannes - Ajaccio



