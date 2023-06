Match ACA - OM : le courrier du maire d’Ajaccio Stéphane Sbraggia au ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin.

Monsieur le Ministre,



Comme vous le savez, vendredi 2 et samedi 3 juin, de graves incidents se sont déroulés à Ajaccio, en marge du match de Ligue 1 opposant l’AC Ajaccio à l'Olympique de Marseille.



Cette rencontre, classée à risques par vos services, avait motivé ma demande d'interdiction de déplacement des supporters marseillais à Ajaccio. Dès le vendredi 26 mai, mon Directeur de cabinet a saisi officiellement le Préfet de Région, afin de lui faire part de mes craintes quant à l’arrivée massive

« d'ultras » dans notre ville.



Dans ce courriel, nous faisions notamment état de l’arrivée de 800 supporters et « ultras » marseillais, et ce, pour l'intégralité du week-end. Nous précisions également que le coordonnateur à la Sécurité disposait d'informations particulièrement inquiétantes : la présence de groupes issus des quartiers sensibles et de stupéfiants parmi les supporters.



Par ailleurs, nous sensibilisions Monsieur le Préfet sur le fait qu'il s'agissait d'un week-end très festif, dans le cadre des cérémonies de la Saint-Érasme et des festivités organisées par l'association

« I Pescadori in festa », notamment des soirées avec musique et alcool, qui rassemblent des milliers de personnes sur le port.



Pour toutes ces raisons, et au regard des risques manifestes de troubles à l'ordre public, notre conclusion nous amenait, assez logiquement, à ce que Monsieur le Préfet consente à notre demande d'interdiction de déplacement pour les supporters marseillais.



Les échanges entre mon cabinet et la préfecture se sont poursuivis toute la semaine. À plusieurs reprises, nous avons réitéré nos inquiétudes quant au maintien de cette rencontre et réclamé que le déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille soit interdit. Une demande qui, vous en conviendrez, n'avait rien d'extravagant, quand on considère le nombre de mesures de ce type prises au cours de ce championnat de Ligue 1.



Le fait qu'il n'existait pas d'animosité notoire entre les supporters de l'ACA et de l'OM n'était pas rassurant. De multiples alertes, liées notamment à des échanges sur les réseaux sociaux, montraient qu’il existait des risques manifestes de troubles à l’ordre public et d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Des risques que les forces de l’ordre avaient elles-mêmes identifiées via les renseignements dont elles disposaient !



Monsieur le Ministre, j'ai le regret de devoir vous alerter sur le fait que nous n’avons pas été entendus par la préfecture. À tel point que c'est la municipalité elle-même qui a pris ses responsabilités, en publiant deux arrêtés le 1” juin, dans l'espoir de créer un périmètre de sécurité en centre-ville où se déroulaient, je le rappelle, les festivités d’« I Pescadori in Festa ».



La situation dépasse l’entendement : quelque 800 supporters de l'OM attendus, dont au moins 200 qui n'avaient ni billet pour rentrer dans le stade, ni hébergement sur Ajaccio... La situation promettait d'être ingérable ; elle l'a été.



Alors que la soirée dégénérait vendredi, mes demandes portant sur le déroutement du bateau transportant la majorité des supporters marseillais, ainsi que celle portant sur l'annulation du match, n'ont pas plus été prises au sérieux par la préfecture. Je le déplore, et pour tout dire, je suis triste que les événements m'’aient donné raison.



La municipalité s'est trouvée obligée de mettre en place des solutions d'urgence, face à une situation très compliquée, prédite depuis plus de dix jours. Un exemple édifiant : notre spl transports « Muvitarra », s'est vue contrainte d'acheminer 200 supporters marseillais sans hébergement, ni moyen de locomotion, jusqu'au complexe sportif du Palatinu où ils ont été accueillis, nourris et logés, toujours par la Ville d'Ajaccio, le temps d'une nuit.



Une seule question se pose monsieur le Ministre de l'Intérieur : pourquoi le Préfet de Région n'a-t-il pas pris un arrêté préfectoral afin d’interdire le déplacement des supporters marseillais ?



Plus globalement, Monsieur le Ministre, cet épisode terrible doit nous interpeller : dans ce dossier comme dans d'autres, la parole des élus locaux, qui sont sur le terrain et au contact direct de la population, mérite d’être écoutée. Ce n’est manifestement pas le cas.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.





Stéphane SBRAGGIA

Maire d'Ajaccio

Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien