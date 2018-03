Mascaras défilé des troupes Sardes mercredi 28 mars

Carnavale tradiziunale cù l'associu "Sardegna Corsica Popoli del Mare" : u 28 di marzu in Aiacciu

L'association "Sardegna Corsica Popoli del Mare" organise la parade Mascaras

Avec 20 troupes de carnaval sarde, plus de 400 personnes

de la rue Fesch à la place du Diamant en passant par la place

Foch et l'avenue Premier Consul.

Le plus grand évènement culturel corso-sarde

dans l'histoire des deux îles!



Départ 16h00 Départ Piazzetta, rue Fesch, rue du 1er Consul, avenue de Paris, Place du Diamant. - arrivée approximative 17h30