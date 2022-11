Marché des jeunes 2022 le 26 novembre au Palatinu U marcatu di i ghjovani di u Paesi Aiaccinu si farà u sabbatu u 26 di nuvembri da 10 ori sin'à 5 ori à u Palatinu

Le Marché des Jeunes du Pays Ajaccien, c’est au Palatinu le samedi 26 novembre de 10h à 17h.



Au programme :



Animations quizz, initiation escalade et jeux vidéos collectifs Le marché des jeunes, ce n’est pas qu’un lieu de vente mais c’est aussi un lieu de convivialité.



Plusieurs temps forts vont rythmer ta journée :

• Les associations Nustrale Gaming et I Condotieri s’allient pour vous proposer des jeux vidéo collectifs

• Les pompiers du SIS2A, les personnels montagnards du PGHM et Corsica Roc proposeront de l’escalade

• La Ludothèque vous fera découvrir des jeux d’adresse vintage

• Le service de la langue corse de la Ville d’Ajaccio vous fera jouer à l’usu nustrali.



Si tu as besoin d’infos sur la santé, la culture, le sport, les loisirs, tes droits, bref toutes les questions qui te préoccupent au quotidien, le stand « info jeunesse », est à ta disposition pour y répondre. Il sera tenu par les différents services de la Ville (Direction de la Culture, Direction des Sports, Centres Sociaux, Relais des associations et CIAS) mais également la Mission Locale, des associations comme le CDAD (pour l’accès aux droits) et la FALEP (pour les juniors).



Orange days

La buvette sera tenue par une association engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le bénéfice sera reversé pour cette cause.





+d'infos Retrouve plus d'informations sur le site de la CAPA.

