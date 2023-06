Marché des créateurs du 1er juin au 31 août place du Diamant Les Créatrices Ajacciennes et la Ville d'Ajaccio présentent le "Marché des Créateurs" du 1er au 31 août du mercredi au dimanche de 9h30 à 14h30 place du Diamant.



L'association "Les Créatrices Ajacciennes" regroupe une dizaine créatrices, spécialisées dans la confection de céramique, bougies, décoration, cosmétiques, bijoux et autres en rapport avec l'artisanat local.



Son but, la promotion des créatrices et de leurs savoir faire à travers l'ouverture d'une boutique partagée en centre ville, 2 rue Maréchal Ornano et la participation à des événements comme le marché des créateurs.



Retrouvez les du mercredi au dimanche du 1er au 31 août de 9h30 à 14h30 place du Diamant.





