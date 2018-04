Marché de Noël 2018 : dossiers de candidatures en ligne I cartulari pà u marcatu di Natali di u 2018 sò in ligna

Les dossiers de candidatures pour le marché de Noël 2018 sont disponibles en téléchargement dans cet article.







Les dossiers sont à remettre au Service du Commerce, de l'Artisanat et du Domaine Public

1, rue des 3 Marie - 20000 Ajaccio au plus tard le le 2 juillet 2018 date de clôture des inscriptions.

Pour toute demande d’information vous pouvez contacter le 04.95.51.53.20 dossier de candidature Marché de Noël 2018.pdf (4.37 Mo)



