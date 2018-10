Marche d'Octobre Rose dimanche 14 octobre 2018 Quai Napoléon Marchja pà sustena a lotta contr'à u cancaru di u pettu, dumenica u 14 d'uttrovi

Octobre Rose c’est l’occasion de rappeler que la lutte contre le cancer du sein est une priorité. Aujourd’hui en France, 1 femme sur 8 est touchée par ce cancer au cours de sa vie et il reste le premier cancer féminin en termes d’incidence et de mortalité.



Pourtant, détectés suffisamment tôt près de 9 cancers sur 10 sont guéris.



Avec ses « Marches Roses », la Ligue contre le Cancer se mobilise pour rendre cette lutte contre le cancer visible et solidaire.

Elles permettent de partager un moment convivial tout en rappelant que la PREVENTION et le DEPISTAGE ORGANISE du cancer du sein sont les moyens les plus efficaces pour faire reculer la maladie.



Alors, Dimanche 14 octobre, « MARCHONS TOUS AVEC LES FEMMES ».





Inscriptions sur place à 9h00 Quai Napoléon

10€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 16 ans

Déjeuner 15€



MARCHONS TOUS CONTRE LE CANCER.



MARCHONS TOUS POUR LA VIE.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer