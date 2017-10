"Marche bien-être" pour les seniors des Salines

Ce vendredi, dans le cadre des activités proposées tout au long de l'année par le centre social des Salines, notamment "la marche bien-être", le courageux groupe senior enchaîne encore les défis.

Emmené par ses animatrices Rose-Marie Verduri et Josiane Michelacci, le groupe s'était fixé l'ascension de la tour génoise des Sanguinaires et une partie du chemin des douaniers.

C'est désormais chose faite...Bravo Mesdames!



Un bel exemple de courage et de joie de vivre de nos chères aînées!