Marché Impérial Pop Up Place Foch Marcatu Imperiali "Pop Up" annant'à a Piazza Foch

L'Impérial Pop-Up est un Marché de Créateurs insulaires né sous l'égide du Pink Banana Fashion Truck.

Il offre une large gamme d'articles, de la Joaillerie, de la Décoration ( meubles, luminaires...), des jouets, de la papeterie, de la Cosmétique, des Vêtements, des accessoires....

Les prochains rendez-vous sont :

15 & 29 juin

13 & 27 juillet

10 & 24 août

14 septembre

05 octobre



Les créateurs Sur la Place Foch de 18h à 23h.

Liste des créateurs :

Moda Nostra

Shabby Squaw

Hypsica

Tiphaine Soler

Dominika Lovichi

Cécile Grimaldi

Atelier 2 3/4

Tête de bois et fétu de paille

Alexia Caamano

Chat d'Eau

Mare Luce

Pink Banana Fashion Truck

