Marcatu di Natale 2017 Une formule améliorée Avemu da migliurà u Marcatu di Natali quist'annu

La canicule de ce mois d’août n’entache en rien le travail des élus et des techniciens autour du prochain marché de Noël. Il faut dire que le Marcatu di Natale 2017, programmé du 9 décembre au 6 janvier 2018, devrait connaitre quelques changements significatifs. Exposants, visiteurs, artistes évolueront dans un marché repensé, mais pas d’inquiétude, l’esprit « Natale in Aiacciu » sera conservé. L’accent sera mis sur la qualité des produits proposés et sur une démarche plus durable.







Plus d’artisanat moins de déchets Les artisans et créateurs locaux seront à l’honneur cette année. Cette doléance était largement ressortie lors de l’enquête mise en place après le marché 2016. Aussi un espace leur sera exclusivement dédié, ils auront, dés lors, la possibilité de louer un espace pour une durée hebdomadaire, en effet, les artisans et créateurs ont souvent fait part de leur difficulté à assurer une présence quotidienne un mois durant. Avec cet espace ouvert, ils auront désormais le loisir d’exposer leur production sur le plus grand marché de Noël de Corse.

Autre objectif pour cette édition 2017, la réduction des déchets plastiques non recyclables, des verres réutilisables seront présents dans les chalets, une démarche éco citoyenne dont la Ville d’Ajaccio ne pouvait plus se passer pour cet événement qui attire des milliers de personnes.

Du coté des exposants Les futurs occupants de la soixantaine de chalets devront remplir comme chaque année un dossier (voir ci-dessous) qui sera ensuite soumis, pour la première fois, à l’approbation d’une commission d’attribution. Cette nouveauté permettra de procéder à des choix fondés sur des critères qualitatifs précis en vue d’améliorer la vitrine du marché. En cas d’activités équivalentes un huissier de justice procédera, en leur présence, à un tirage au sort afin de sélectionner un candidat. La sélection des exposants aura lieu lors de la première quinzaine du mois d’octobre.

Cette commission présidée par Laurent Marcangeli Maire de la ville d’Ajaccio, est composée de neuf membres issus du Conseil Municipal, de l’organisation professionnelle des commerçants ambulants, des représentants des commerçants ambulants non syndiqués, de la fédération des associations de commerçants et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Corse-du-Sud.

Autre changement, qui cette fois-ci concerne les métiers de bouche, en effet, ces professionnels ne pourront proposer qu’un seul type de restauration, soit sucrée, soit salée. Cette nouveauté tend à diversifier la production proposée au public en optimisant la qualité du produit proposé.



Les indémodables

Parades, patinoire, City Trail, concerts seront présents cette année encore ; Pour le reste on ne peut pas vous en dire plus, mais attendez vous à quelques nouveautés surprenantes, à suivre ..





Téléchargez ci-dessous sans plus attendre le dossier exposant



DOSSIER DE CANDIDATURE Marché de Noël 2017.pdf (552.9 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer