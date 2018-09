Manifestation artistique restriction de la circulation Rue des Trois Marie 6 octobre 2018 Par via di una manifestazioni artistica, a circulazioni sarà ristretta in a stretta di i "Trois Marie" u 6 d'uttrovi

Dans le cadre d'une manifestation artistique, la circulation sera interdite le 6 octobre à 18h30 jusqu'à la fin de la manifestation rue des Trois Marie.



Pour plus d'informations consultez l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3190_3 MARIE_rue barree.pdf (369.3 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer