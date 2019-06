Maison de quartier des Cannes : des jeunes bénévoles pour le refuge de Caldaniccia Casa di quartieru di i canni : i ghjovani s'impegnani pà u rifughju di a Caldaniccia

Afin de sensibiliser les enfants au problème d’abandon des animaux, la Maison de Quartier des Cannes a crée un partenariat avec « Le refuge de Caldaniccia ».





Au programme : promenades dans différents lieux agréables (plage, campagne …)

mise en place de collectes de nourriture et jeux pour chiens Le projet a débuté le mercredi 29 mai : les enfants de la Maison de Quartier, accompagnés d’un animateur, sont devenus bénévoles pour l’association le temps d’un après midi.

Ils sont venus chercher un chien à câliner vers 14 h et l’ont promené sur la plage du Ricanto durant deux heures .

L’objectif fixé a été atteint car les enfants étaient ravis de pouvoir donner de leur temps et de leur personne en faveur d’une cause chère à leurs yeux.

Ce moment empreint de partage en annonce plein d’autres et le rendez vous fut pris pour le mercredi suivant.

