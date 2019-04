Maison de quartier des Cannes, activités par et pour les habitants La Maison de Quartier des Cannes œuvre pour que les habitants du quartier principalement, mais aussi des quartiers avoisinant soient placés au cœur de la conception des projets qui les concernent et deviennent acteurs des activités au sein de la structure.



Un groupe d’habitantes du quartier se réunissent deux fois par semaine durant deux heures pour la mise en place d’atelier couture et tricot. Elles proposent également d’effectuer des travaux de couture sur des vêtements ou sacs qu’elles apportent et d’accueillir d’autres mamans pour un échange de savoir.



Ces temps d’activités leur permettent de se retrouver, d’échanger mais aussi de créer du lien par les nouvelles rencontres. Elles participent aussi à tous les événements proposés par la MQC.

Contact Rue François Simongiovanni, 20090 AJACCIO

Téléphone : 04 95 76 86 03

