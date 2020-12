Maintien de la fermeture de l'Espace Diamant Dopu à i dichjarazioni di u Prima Ministru, u Spaziu Diamanti un pudarà micca riapra u 15 di dicembri

Suite aux récentes déclarations du Premier Ministre, l'Espace Diamant ne pourra rouvrir le 15 décembre prochain.



Tout était prévu pour vous retrouver, et la programmation du mois de décembre avait été aménagée pour vous accueillir. Vous étiez d'ailleurs au rendez-vous !



Nous sommes navrés de ne pouvoir partager ces moments que nous avions imaginés pour vous.



L'espace Diamant restera donc fermé au public jusqu’au 7 janvier inclus.

Nous continuons d'avancer et de réfléchir avec l'équipe de la direction de la culture à la réouverture de l'espace diamant dans les meilleures conditions, comme nous l’avons fait jusqu’à présent.

Dans cette perspective et pour vous informer au mieux, nous reviendrons vers vous dès les nouvelles prises de parole du gouvernement.

Nous sommes, une nouvelle fois, désolés de ces nouvelles modifications dans notre programmation et nous mettons tout en œuvre avec la billetterie pour vous proposer d'ores et déjà le remboursement des spectacles annulés

En attendant de vous retrouver, à nouveau, dans nos salles, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site et sur les réseaux sociaux.

Merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance et votre attention toujours renouvelée. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous et des vôtres.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer