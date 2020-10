Maintenance sur le réseau informatique et téléphonique de certaines structures communales Parechji sirvizii di a merria sò tocchi da una panna infurmatica dopu à un dannu annant'à a reta di fili di u telefonu

Suite à un problème de liaison filaire, certaines structures de la Ville se trouvent actuellement sans réseau téléphonique et informatique. Une intervention est attendue pour un retour à la normale sans délai.



Les structures concernées : - Restaurants scolaires - Locaux av Maréchal Moncey (service horodateur, économat, recensement...) - Médiathèque Saint Jean - Locaux Octroi - Maison de quartier des Cannes - Service de la langue et Culture Corse



Nous vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée.

