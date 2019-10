Maintenance informatique service des CNI-Passeport mardi 29 octobre

Mardi 29 octobre, les dispositifs informatiques du service des CNI-Passeport seront en maintenance toute la journée, cela signifie que l'instruction et la remise des titres d'identité ne pourront pas être réalisées.



Le service sera néanmoins ouvert au public en ce qui concerne l'accueil physique et téléphonique pour les prises de rendez-vous et la constitution des dossiers.