Magnolias et tulipiers pour le cours Grandval







Coût de l’opération 2 677 40€TTC

Trois arbres ont été plantés sur le cours Grandval ce jeudi matin suite à la remise en état des trottoirs faisant face au lycée Fesch. Magnolia grandiflora (Magnolia grandes fleurs), Liriodendron tulipifera (tulipier de Virginie) et Liquidambar styraciflua (copalme d’Amérique) ont pris place aux côtés des deux majestueux magnolias déjà présents.L'opération répond à la mise en place de la trame de plantation qui se déploie depuis plusieurs mois afin de revégétaliser le centre-ville. Soit des arbres en alignement et en alternant les essences et les caractéristiques, caducs et persistants. Avec un tronc e 18/20 cm de circonférence et une hauteur d'environ 6 m, les espèces plantées ce jour sont considérées comme "de beaux sujets avec un bon dimensionnement qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants", précise Michel Beaumont, chef des pôles sites identitaires et remarquables à la Ville d'Ajaccio. A ses pieds, un tulipier vient d'être extrait du camion, celui-ci ne présente pas de feuilles, il est caduc, mais de beaux bourgeons prêts à éclore. Bientôt le printemps !



Zoom sur le magnolia grandiflora Le magnolia grandiflora est un arbre d'alignement et de parc qui peut atteindre 12 mètres ou plus de hauteur à maturité.

Ses feuilles sont entières à bord lisse, de forme obovale et elliptique, longues de 10 à 20 cm, vert brillant sur la face supérieure et souvent d'un roux ferrugineux sur la face inférieure. Il fleurit de juin à septembre fleurs en forme de tulipe 20 à 25 cm de diamètre. Couleur blanc crème. Il ne nécessite pas d’élagage particulier et présente une belle floraison remarquée le parfum qu'elle dégage.





