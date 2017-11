LA MEDIATHEQUE DES CANNES EST OUVERTE



CEPENDANT EN RAISON DES NOMBREUX TRAVAUX REALISES DANS LE QUARTIER DES CANNES, LE SERVICE DE PRET ET RETOUR EST MOMENTANEMENT INTERROMPU.



NEANMOINS, IL VOUS EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE VOS RETOURS AU SEIN D’UNE DES MEDIATHEQUES DU RESEAU (SAMPIERO, JARDINS DE L’EMPEREUR, MEZZAVIA ET SAINT JEAN) AFIN DE POUVOIR Y EMPREINTER D’AUTRES DOCUMENTS