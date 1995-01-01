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MEDIATHEQUE DES CANNES

Infurmazioni di a Mediateca di i canni



MEDIATHEQUE DES CANNES
LA MEDIATHEQUE DES CANNES EST OUVERTE

CEPENDANT EN RAISON DES NOMBREUX TRAVAUX REALISES DANS LE QUARTIER DES CANNES, LE SERVICE DE PRET ET RETOUR EST MOMENTANEMENT INTERROMPU.

NEANMOINS, IL VOUS EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE VOS RETOURS AU SEIN D’UNE DES MEDIATHEQUES DU RESEAU (SAMPIERO, JARDINS DE L’EMPEREUR, MEZZAVIA ET SAINT JEAN) AFIN DE POUVOIR Y EMPREINTER D’AUTRES DOCUMENTS

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