MARCHÉ DE NOËL : IME LES MOULINS BLANCS

Les bénéficiaires de l’IME « Les Moulins Blancs » accompagnés de leurs éducateurs organisent une vente d'objets et de pâtisseries réalisés dans le cadre des activités proposées au sein de la structure.



Ils sont présents aujourd'hui, mardi 14 décembre de 10h00 à 18h00 sur le chalet numéro 27 du Marché de Noël de la ville d’Ajaccio Place de Gaulle .



Cette manifestation est rendue possible grâce au partenariat engagé depuis de nombreuses années avec la Mairie qui met à disposition le chalet des associations au profit de l’ADAPEI de Corse du Sud.



Cet événement est le résultat de projets éducatifs menés par les professionnels de l’IME avec les bénéficiaires des différents groupes (Jardin d’enfants JE - Unité Pédagogique et Educative UPE - Unité de Socialisation et d’Intégration UIS - Service Ambulatoire - ULIS école ASTED - internat - groupe Les papillons- Service d’Accueil à Caractère Expérimental SACE).



Cette année nous allons également vendre des créations qui ont été fabriquées par les enfants du centre social U BORGU avec qui nous avons pu monter un projet commun.



CHOTARD Christophe

Chef de service

Institut Médico Éducatif

«Les Moulins Blancs »

04 95 22 33 50



