MARATHON – SEMI-MARATHON et 10 Km d’Aiacciu dimanche 2 avril Dumanica u 2 d'aprili : 32imu edizioni di u maratonu, mezu-maratonu è 10 chilometri d'Aiacciu.

d'Aiacciu L’ASPTT Ajaccio Athlétisme organise avec la Ville d’Ajaccio la 32ème édition du marathon, semi-marathon et 10 Km d’Aiacciu le dimanche 02 Avril 2023.



Cette épreuve ayant le Label FFA, Qualificative au Championnat de France pour chacune des distances et catégories.



Le Départ des Trois Courses se fera à la Statue Marcaggi à 09 H 00 et les Arrivées se feront au même endroit.



Les 3 courses emprunteront le parcours santé à partir du Rond-Point du Sun en passant derrière la station d’épuration.



Pour le 10 Km le demi-tour se fera au 5 km à la hauteur du restaurant le Kos (Après le nouveau Rond Point).



Pour le Semi-Marathon le demi-tour se fera à la hauteur du Parking N°4 de la Parata



Pour le Marathon Parcours identique au semi, à faire 2 fois.



Le village marathon se situera sur la place Miot.



Les Inscriptions se font sur le Site SPORTIMERS jusqu’au Vendredi 31 Mars 2023 à 12h.



Les retraits des dossards se feront à Décathlon le Vendredi 31 Mars et le Samedi 01 Avril de 14h30 à 18h30.



Un point important du règlement. Les coureurs doivent respecter les adjonctions des Juges Arbitres et des Signaleurs de l’Organisation.

Autre point Important comme le prévoit l’Article 11 de notre Règlement : toute réclamation devra être accompagnée d’un chèque de 150 euros à remettre au Juge arbitre de l’Epreuve concernée dans l’heure qui suit la proclamation des résultats. Passé ce délai, cette dernière n’est plus recevable. Si la réclamation n’est pas fondée la somme ne sera pas restituée.



Pour mener à bien cette manifestation sportive nous avons besoin de partenaires institutionnels, de partenaires privés, et surtout de bénévoles qui seront en poste sur le parcours exceptionnel pour permettre aux athlètes de courir en toute sécurité sur un parcours.



En plus de l’aspect sportif, s’ajoute l’aspect économique, la reconnaissance de la ville d’Ajaccio et surtout les valeurs de la Corse :

Ospitalità – Rispettu – Amicizia – Fratellenza

Hospitalité – Respect – Amitié - Fraternité

Accueil Envoyer à un ami Imprimer