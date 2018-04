MAIF Numérique Tour du 19 au 21 avril à Ajaccio Infurmazioni dati à a pupulazioni annant'à i risichi è avantaghji di u numericu

Le MAIF numérique tour accompagne les politiques publiques numériques et propose des expériences digitales aux jeunes, aux enseignants et aux familles.

Cette opération a pour vocation de sensibiliser aux risques et aux opportunités de l’outil numérique et de mobiliser les acteurs locaux :

mairies, établissements scolaires, associations, start up autour du digital.



Deux animations complémentaires : La classe numérique à bord du camion, et son contenu pédagogique et ludique adapté aux scolaires et au grand public.

Le village numérique et ses ateliers d’initiation digitale.





Qui propose des ateliers d’initiation aux enjeux du numérique dans le but d’acculturer le public des familles de manière pédagogique et ludique aux usages numériques, par exemple, à travers des nouveaux modes de production et de collaboration, et via la sensibilisation à la protection des données personnelles et à leur exploitation. Pour cela,plusieurs activités sont proposées, comme par exemple :

Réalité virtuelle et sensibilisation aux données personnelles sur le web ;

Ateliers de programmation et de coding ;Initiation à Qwant, moteur de recherche non intrusif.



Les journées des 19-20 de 8h45 à 15h45 sont consacrées à l’accueil des écoles primaires de la ville.

4 classes le 19 et 4 classes le 20.

De 16H30 à 18H00, les enseignants qui le souhaitent pourront se rendre sur le site pour découvrir les outils qui seront mis à leur disposition dans les prochains mois





Le Camion numérique, le Village et ses ateliers seront ouverts au grand public le samedi 21 avril toute la journée sur le site de l'ancienne Caserne Grossetti.

En complément des deux activités phares , une rencontre est organisée une fois par mois en région en présence d’un expert du numérique et/ou d’acteurs régionaux.



Programme de la journée du 21 avril :

Divers ateliers seront proposés : PROMETHEAN (poursuite de la présentation des équipements : ENI et classes mobiles)

QWANT MUSIC (protection des données individuelles et véhicule autonome (il y aura un véhicule électrique en démonstration)

FABLAB (présentation des machines utilisables au FABLAB (imprimante 3D, …)

ICARE TECHNOLOGIES (présentation de la bague connectée développée en corse et plus précisément à Ajaccio)

CANOPÉ (divers ateliers autour du numérique et de l’éducation)

MAIF (atelier codage et programmation, présentation du robot NAO, expérience de réalité virtuelle)

Mini-expo sur le devenir du site GROSSETTI Alors rendez-vous le samedi 21 avril sur le site de l'ancienne Caserne Grossetti pour découvrir le village du numérique avec la MAIF !

