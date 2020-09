MAIA 2A - Présentation de la plateforme "Rentrée des assos". Prisintazioni di u situ "Rentrée des assos" pà fà cunnoscia l'associ è i so attività







Les associations, par la richesse de leurs activités et leur maillage sur le territoire, sont à même de proposer aux français des moments de loisirs, de sport, de culture, de convivialité à de petites échelles et proches de chez eux.



Dans un contexte de crise, ces espaces de respiration et de lien sont indispensables à la cohésion sociale partout sur le territoire. Bien organisés, dans le respect des mesures sanitaires, ils seront à même de permettre à tous de démarrer l’année scolaire dans des conditions sereines et en sécurité du point de vue sanitaire.



Pour soutenir ces initiatives de rentrée, HelloAsso et Hacktiv lancent la “



Cette plateforme en ligne référence les événements organisés par les associations du 16 septembre au 14 octobre 2020, L’initiative est soutenue par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.



Il s’agit d’un dispositif numérique parfaitement complémentaire aux actions de terrain des collectivités locales.



C’est pourquoi les villes, communautés de communes, métropoles peuvent s’y associer en créant un espace qui leur est dédié sur la plateforme, où figureront toutes les activités associatives de leur territoire .

https://rentreedesassos.org/collectivites/inscription.



Les associations peuvent également y référencer gratuitement leurs événements de rentrée: https://rentreedesassos.org/ajouter-un-evenement



Les citoyens peuvent y trouver d’ores et déjà parmi les plus de 1200 événements déjà sur le site un événement près de chez eux:



Pour toutes questions ou demande d’information complémentaire, vous pouvez écrire à



Toutes les infos ici:

