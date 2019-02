Lutte biologique contre le charançon rouge A Cità d'Aiucciu parsuvita a so lotta contr'à i disguasti fatti à i plami

La Ville d’Ajaccio poursuit sa lutte contre le charançon rouge afin de préserver ses palmiers et son environnement.



Test et réunion dans le cadre du traitement des palmiers malades Régulateur naturel d’insectes, champignon sans pitié pour le coléoptère ravageur, le Beauveria bassiana a déjà prouvé ses compétences à Nice , à Monaco ou encore à Hyères . C’est pourquoi la Ville, à travers sa direction Environnement et Aménagements paysagers a consacré une journée d’information sur ce moyen de lutte contre le charançon rouge. Démonstration et témoignages en présence de Nathalie Ruggeri-Zanettacci , élue déléguée à l'Environnement, la Ville de Nice , de Karine Panchaud, biologiste de l’entreprise Vegetec et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).





