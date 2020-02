Lundi 10 février alerte météo Vigilance Orange vent De lundi 10 février à 14h00 à mardi 11 février 2020 à 07h00 au plus tôt, la Corse-du-Sud est placée en vigilance Orange vent par les services de préfecture de Corse-du-Sud



Qualification de l’événement :

« violente tempête hivernale d’une ampleur peu commune demandant une vigilance extrême »



Evolution prévue :

Les vents restent calmes jusqu’à lundi matin.

Sur le relief de l’île : le vent d’Ouest s’établit lundi après-midi avec des rafales à 100 – 120 km/h. Il se renforce progressivement.

Le plus fort de l’épisode est attendu dans la nuit suivante ( lundi à mardi) avec des rafales de 130 à 150 km/h.

Les fortes rafales s’étendront alors au littoral Est de l’île, de Porto-Vecchio à Solenzara avec des valeurs de 130 à 150 km/h.

Ces vents faibliront à compter de mardi après-midi.



Conséquences possibles Vent/Orange : Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

Des branches d’arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.

La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Conseils de comportement Vent/Orange : Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments

